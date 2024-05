IL GENERALE NON VA IN RITIRATA – VANNACCI A “DRITTO E ROVESCIO” RIBADISCE LE SUE IDEE “AL CONTRARIO”: “I GUSTI SESSUALI NON SONO CRITICABILI, MA NON CONDIVIDO L'OSTENTATO ESIBIZIONISMO” – E A UNA RAGAZZA SENEGALESE DICE: “LE SUE CARATTERISTICHE SOMATICHE NON RAPPRESENTANO LA MAGGIOR PARTE DELLA POPOLAZIONE ITALIANA" – PRIMA, A NAPOLI, GONGOLANDO PER I TAFFERUGLI DEI MANIFESTANTI DI SINISTRA, SI ERA LANCIATO IN UNA LEZIONE DI DIRITTO: "LA COSTITUZIONE NON IMPONE DI DIRSI ANTIFASCISTI"

(ANSA) - "I gusti sessuali rientrano nelle predilezioni, e come tali non sono criticabili. Ho solamente detto che non condivido l'ostentato esibizionismo che spesso dimostrano. Ma che riconosco le persone umane per quello che sono, a prescindere dai propri orientamenti".

Così il generale Roberto Vannacci, candidato alle Europee della Lega, a Dritto e Rovescio su Rete 4, rispondendo a un ragazzo della comunità Lgbtq intervenuto in studio. "Le parole vanno pesate. Sono un essere umano", ha detto il giovane a Vannacci. Il generale ha poi avuto un altro botta e risposta con il pubblico oltreché con gli ospiti.

Ed ha risposto anche alle parole di un padre con un figlio con lo spettro autistico: "Io da padre vivo tante insicurezze. Non ci devono essere bimbi di serie a o b, con classi differenziali. I nostri figli hanno bisogno di inclusione". "Quello che ho detto" non sta in un "titolo fatto da un giornalista maldestro. Al genitore del bimbo confermo tutta la mia empatia e vicinanza e sono d'accordo con lui".

(ANSA) - "Quando mi hanno chiesto cosa pensassi della signora Salis, ho immediatamente detto che, rispetto a quello che le si attribuisce in Ungheria, io la ritengo una persona innocente. Fino a che non ci sarà una condanna quella donna è perfettamente innocente. Probabilmente sono le condanne precedenti che vanno prese in considerazione". Così il generale Roberto Vannacci, candidato alle Europee della Lega, a Dritto e Rovescio su Rete 4, rispondendo all'esponente dem Majorino in merito all' indagine a cui è sottoposto il generale.

(ANSA) - "Sono fiera delle origini senegalesi e di essere nata a Monza, nessuna delle due cose deve escludere l'altra. Siamo tanti figli di migranti in questo paese", così una ragazza italiana di origine senegalese, intervenendo dal pubblico di Dritto e Rovescio su Rete 4, in un botta e risposta in trasmissione con il generale Roberto Vannacci.

"Io non la vedo. Lei va fiera di essere origine senegalese e sono d'accordo con lei, probabilmente è una cittadina italiana e ha tutto il diritto di esserlo. L'unica cosa che balza agli occhi è che le sue caratteristiche somatiche non rappresentano la maggior parte della popolazione italiana", ha affermato il generale candidato alle Europee con la Lega.

"La maggior parte fino adesso", risponde la giovane "Fra 300 anni sarà diverso oggi è così - ribatte Vannacci -. È stata eletta miss Zimbabwe una bellissima ragazza bionda bianca e con gli occhi azzurri e la popolazione è insorta perché non la riconosceva come rappresentante. Il riconoscimento delle differenze non toglie alcun diritto o dignità a nessuno".

VANNACCI A BERSANI, MIE IDEE NON PAUROSE, RAPPRESENTANO TANTI

(ANSA) - "Idee e pareri non fanno paura, a Bersani dico che sono pronto a rispondere e ad argomentare il mio parere che molti probabilmente condividono. Le sale dove vado sono sempre piene. Le idee che ho espresso non sono poi così paurose ma rappresentano il parere di tante persone". Così il generale Roberto Vannacci, candidato alle Europee della Lega, a Dritto e Rovescio su Rete 4, interpellato in merito a un' intervista fatta a Bersani mandata in onda durante la trasmissione. "C'è un rischio che va combattuto come dire che l'antifascismo non ha più senso o che ci sono persone non normali - la dichiarazione di Bersani - Ma io parlo della destra in generale, a cui appartiene anche Vannacci".

"La Costituzione non impone di dirsi antifascisti". Roberto Vannacci debutta a Napoli come candidato alle Europee, ribadisce la sua posizione sul Ventennio ("Non si può essere contro qualcosa che non esiste più") in una giornata tinta di tensione. Quella politica, con i malumori nella Lega evidenziati da Luca Zaia che ribadisce di preferire i candidati del territorio, e quella di piazza con i tafferugli in città tra un corteo di una trentina di contestatori e le forze dell'ordine.

Gli attivisti colpiscono con aste di bandiera gli scudi degli agenti, loro rispondono con i manganelli: nei pochi attimi di contatto non ci sono feriti, ma l'episodio finisce inevitabilmente sotto i riflettori. Il generale invita i manifestanti al confronto mentre Salvini taglia corto: "Vannacci ha combattuto l'Isis, non penso abbia paura di qualche poco democratico manifestante a Napoli".

A scendere in campo contro il generale è anche l'Arcigay di Napoli, depositando in procura un esposto per chiedere di valutare "il diritto di rivendicare sentimenti di odio e di disprezzo nei confronti di minoranze giudicate 'non normali'". Qualche tensione si registra poi nel teatro dove il generale presenta il suo libro.

Un battibecco con i cronisti in sala rischia di degenerare dopo una domanda dai toni più accesi sui disabili: un simpatizzante di Vannacci reagisce con veemenza, devono intervenire quelli dell'organizzazione a moderare gli animi. Il pubblico, un centinaio di persone, comunque applaude il relatore, conteso per selfie e autografi. Molti gli ex militari, dal palco il generale saluta in particolare "i camerati d'arma".

Nel pubblico l'ex showgirl Sylvie Lubamba, nota fan del generale, e nessun volto noto della Lega a eccezione del candidato Barone che fa capolino. E' l'epilogo della giornata napoletana di Vannacci, iniziata con il pranzo in un ristorante del porto a base di spaghetti con il polpo alla Luciana. In mattinata la Lega campana aveva presentato i propri candidati alle Europee nella circoscrizione Sud, lista capeggiata da Vannacci che non partecipa alla conferenza stampa essendo un indipendente.

C'è il vicesegretario nazionale Andrea Crippa a ribadire che "ogni leghista può esprimere la preferenza che vuole". La stessa linea confermata da Matteo Salvini, dopo la presa di posizione di Zaia: "Mi sembra naturale che ognuno sul territorio voti il candidato locale. Noi abbiamo scelto di offrire a tutti gli italiani una candidatura di valore e onore come quella di Vannacci. Poi ci sono tre preferenze...".

L'interessato tira dritto: "Vengo da una esperienza che è quella degli incursori nelle forze speciali, siamo abituati a lavorare dietro le linee nemiche in totale autonomia e indipendenza. Quindi il fatto che me la debba cavare da solo non è una novità". Tra le domande, quella sul fascismo: "Cosi come nessuno ritiene di dichiararsi antinapoleonico duecento anni dopo, ritengo strumentale dirsi antifascista rispetto a un periodo storico finito cento anni fa". Arriva poi in sala la notizia dei tafferugli, con i manifestanti bloccati dalla polizia a qualche centinaio di metri dal teatro.

"Ringrazio i contestatori, li invito a venire in questa sala a manifestare le loro idee, non mi sono mai sottratto al confronto. Non mi sento accerchiato, non temo per la mia incolumità ma mi preoccupa il contesto che si è venuto a creare. Dover ricorrere a uno spiegamento di forze dell'ordine fuori dal comune per le mie iniziative: non è da Paese civile".

Quanto all'ipotesi di una ineleggibilità formale, in base alla norma del codice militare che per le amministrative e le politiche esclude gli ufficiali generali nelle circoscrizioni dove hanno operato, Vannacci non ha timori: "Non vale per le Europee".

La campagna elettorale di Roberto Vannacci prosegue fumante. A Napoli ieri sono scoppiati alcuni tafferugli quando gruppi di manifestanti che tentavano di impedire l’appuntamento hanno cercato di sfondare il cordone delle forze dell’ordine [...].

[...] In ogni caso, il generale ieri ha ribadito alcuni dei temi per cui è noto: «Non mi sono mai definito antifascista perché non credo che sia utile definirsi tale, la Costituzione non impone di dirsi antifascisti». Ma come si autodefinisce? «Un liberista, un tradizionalista ma anche un rivoluzionario futurista».

Ma nel pomeriggio prende a soffiare forte un’altra notizia. Il generale potrebbe non essere eleggibile nella circoscrizione del Centro Italia: ha prestato servizio e, in qualche misura, sta tuttora prestando servizio in Italia Centrale. Nei territori, cioè, in cui è candidato. Lui cade dalla nuvole: «Non ne so nulla e non è vero. Stupidaggini. A me non risulta».

Secondo Vannacci, infatti, sarebbe «una norma applicabile alle elezioni amministrative, non Europee». Il generale forse non ha torto. Lo si legge in una nota del ministero della Difesa diffusa a fine giornata: «Fatta salva la competenza del ministero dell’Interno in merito all’eleggibilità di un candidato (qualsiasi), il ministero della Difesa non ritiene vi siano state violazioni del codice dell’ordinamento militare».

Questo perché secondo l’articolo 1485 del Codice dell’ordinamento militare «non sono eleggibili... gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale». E non sarebbe questo il caso.

Inoltre, l’articolo seguente del codice specifica che «la causa di ineleggibilità non ha effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita».

