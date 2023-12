26 dic 2023 10:24

A GENNAIO PER GIORGIA MELONI I NODI VERRANNO AL PETTINE – LA MAGGIORANZA SARÀ ATTESA A UN TOUR DE FORCE A GENNAIO: DEPUTATI E SENATORI DOVRANNO DECIDERE CHE FARE CON GLI AIUTI MILITARI ALL’UCRAINA, QUAGLIARE SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA. POI COMINCERÀ L’ITER DI DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI AUTONOMIA DIFFERENZIATA, CHE PER LA LEGA È LA “MADRE DI TUTTE LE RIFORME” (COME PER LA DUCETTA LO È IL PREMIERATO) – DALLA LEGGE BAVAGLIO, I DECRETI SULL’AGRICOLTURA AL PIANO MATTEI: TUTTE I DOSSIER SUL TAVOLO