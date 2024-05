GENTILONI RIFILA SCHIAFFONI A MELONI E FITTO – IL MITE COMMISSARRIO UE INFILZA IL GOVERNO DUCIONI PER I RITARDI SULL'ATTUAZIONE DEL PNRR: “IL RISPETTO DEL CALENDARIO È IMPORTANTE. ANCORA PIÙ IMPORTANTE È L'IMPEGNO PRESO DI ADOTTARE RIFORME E INVESTIMENTI. LA MIA IMPRESSIONE È CHE DA PARTE DI TUTTI GLI ATTORI ITALIANI NON CI SIA UNA CONSAPEVOLEZZA SUFFICIENTE…”

meloni gentiloni

(ANSA) - Sul Pnrr "il rispetto del calendario è importante. Ancora più importante è l'impegno preso di adottare riforme e investimenti Sotto questo profilo le sfide non mancano". Lo ha detto al Sole 24 Ore il commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni.

A una precisa domanda relativa alla situazione italiana, il commissario ha risposto: "Il processo è in corso, e la sua conclusione è lontana. Per ora, l'Italia rispetta più o meno il calendario previsto. Non voglio entrare nel dibattito italiano sul modo in cui il denaro è realmente speso. Credo che sia necessaria una forte consapevolezza da parte di tutti gli attori italiani sulla necessità di introdurre le riforme previste e gli investimenti attesi. Lei mi chiede se la consapevolezza è sufficiente? La mia impressione da cittadino è che non lo sia".

raffaele fitto giancarlo giorgetti paolo gentiloni

Gentiloni è convinto che il NextGenerationEU debba essere replicato, per esempio nel campo della difesa: "Abbiamo bisogno di finanziamenti pubblici in comune o siamo l'unica area al mondo a non averne bisogno? Obiettivi comuni, finanziamenti comuni. La questione dovrebbe porsi già quest'anno", dopo il prossimo voto europeo. L'ex premier sottolinea come le nuove regole di bilancio non prevedano da parte della Commissione "indicazioni meccanicistiche" e ricorda che spetterà ai Paesi "proporre e negoziare con la Commissione" i piani di aggiustamento di quattro o sette anni.

"Il percorso verrà deciso insieme. Ciò è importante per dare credibilità e applicabilità alle regole, che nei fatti sono più flessibili di quelle precedenti il percorso è adattato a ciascun Paese. Flessibilità vi è anche per i Paesi sotto procedura per deficit eccessivo".

RAFFAELE FITTO E PAOLO GENTILONI giorgia meloni al g20 di new delhi - alle spalle paolo gentiloni