6 mar 2024 16:15

IN GERMANIA NON HANNO LE IDEE CHIARE: DA UNA PARTE VOGLIONO INTRODURRE LA LEVA SEMI-OBBLIGATORIA PER PREPARARSI A UNA GUERRA CON LA RUSSIA, DALL’ALTRO SOSTENGONO CHE UN CONFLITTO DIRETTO NON CI SARÀ MAI - IL MINISTRO DELLA DIFESA, BORIS PISTORIUS, SI PREPARA A CHIEDERE AI RAGAZZI DI ARRUOLARSI. MA IL RESPONSABILE ESTERI DELLA SPD (STESSO PARTITO DI PISTORIUS), NILS SCHMID, RASSICURA: “PUTIN VUOLE SPAVENTARCI PAVENTANDO UN CONFLITTO CHE NON CI SARA’”