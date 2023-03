2 mar 2023 12:33

IN GERMANIA I PUTINIANI HANNO VITA FACILE – L’EX CANCELLIERE TEDESCO, GERHARD SCHROEDER, GRANDE AMICO DI “MAD VLAD” E IN AFFARI CON IL COLOSSO DELL’ENERGIA RUSSO, GAZPROM, POTRÀ RIMANERE NEL PARTITO SOCIALDEMOCRATICO! IL COLLEGIO ARBITRALE DELL’SPD HA RESPINTO ANCHE IN SECONDA ISTANZA LA RICHIESTA DI ESPULSIONE, AVANZATA DA ALCUNI ESPONENTI...