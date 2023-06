2 giu 2023 12:30

IN GERMANIA LE SVASTICHELLE NON PASSANO MAI DI MODA – L’ESTREMA DESTRA DI ALTERNATIVE FUR DEUTSCHLAND È SALITA AL 18% DEI CONSENSI: LO RIVELA UN SONDAGGIO DELLA TV PUBBLICA ARD – AFD SALE COSÌ AL SECONDO POSTO, INSIEME ALLA SPD DEL CANCELLIERE OLAF SCHOLZ (CHE PERDE UN PUNTO IN UN MESE) – PRIMA, CON IL 29%, RESTA L’OPPOSIZIONE CRISTIANO DEMOCRATICA CDU-CSU – SOLO UN TEDESCO SU CINQUE SI DICE SODDISFATTO DELL’OPERATO DI SCHOLZ…