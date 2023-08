UNO, GIAMBRUNO E CENTOMILA! VIDEO: DAL “BUNKER” PUGLIESE DI GIORGIA MELONI SPUNTA ANDREA GIAMBRUNO – IL COMPAGNO DELLA PREMIER AVVISTATO MENTRE ENTRA NELLA MASSERIA AFFITTATA DA “IO SONO GIORGIA” PER PASSARE LE VACANZE - GIAMBRUNO È IN MACCHINA CON MARCELLO GEMMATO (CHE GUIDA), UOMO DI FIDUCIA DELLA MELONI IN PUGLIA – DA QUANDO LA “DUCETTA” È ARRIVATA NEL SUD ITALIA NON SI È FATTA MAI VEDERE, UNICA ECCEZIONE…

Estratto dell’articolo di I.Lomb. per www.lastampa.it

andrea giambruno e marcello gemmato entrano nella masseria in puglia 6

Dovrebbero essere le ultime ore di vacanza, ma anche sulle date e sul ritorno a Roma di Giorgia Meloni c'è la massima segretezza. La presidente del Consiglio è ancora in Valle d'Itria, in Puglia, chiusa con la famiglia nella masseria Beneficio, alle porte di Ceglie Messapica. Nel video si vede il compagno Andrea Giambruno rientrare in auto, seduto al posto del passeggero.

Alla guida c'è Marcello Gemmato, uomo di fiducia di Meloni in Puglia e sottosegretario alla Salute, presenza fissa accanto alla premier in questi lunghi giorni di riposo. È passata una settimana dal rientro dall'Albania e sono trascorse oltre due settimane da quando la premier ha cominciato le ferie, in questo pezzo di Puglia.

andrea giambruno e marcello gemmato entrano nella masseria in puglia 7

Nella zona nessuno l'ha mai vista. Meloni ha preferito restare chiusa con la figlia Ginevra. Non ci sono immagini di lei che lascia la masseria, ne fotografie dall'interno. Le uniche tracce sono un video di auguri a una coppia di sposi locale e l'immagine della leader con un vassoio di granchi pubblicata dal ministro-cognato Francesco Lollobrigida […]

andrea giambruno e marcello gemmato entrano nella masseria in puglia 1 andrea giambruno e marcello gemmato entrano nella masseria in puglia 4 andrea giambruno e marcello gemmato entrano nella masseria in puglia 3 andrea giambruno e marcello gemmato entrano nella masseria in puglia 5