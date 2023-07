GIAMBRUNO, DATTI UNA CALMATA: NON SEI MARIO GIORDANO - MASSIMO GRAMELLINI: “GIAMBRUNO È IL COMPAGNO DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E OGNI SUA PAROLA PRONUNCIATA IN PUBBLICO ASSUME I CONTORNI DI UN CASO POLITICO” – “QUANDO E FINCHÉ DIVIDI LA VITA CON UNA PERSONA DI POTERE, DEVI ASTENERTI DALL’ESPRIMERE OPINIONI ATTRIBUIBILI A LEI. NON PUOI MANIFESTARE INCREDULITÀ RIGUARDO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, PERCHÉ TUTTI SI SENTIRANNO AUTORIZZATI A CREDERE CHE QUELLO SIA ANCHE IL PENSIERO DI GIORGIA MELONI, CIOÈ DEL GOVERNO…”

1. COLPI DI SOLE

Massimo Gramellini per il “Corriere della Sera”

Lo dico sommessamente (il più meloniano degli avverbi), ma Andrea Giambruno non dovrebbe criticare in pubblico il ministro tedesco Lauterbach […]. Può criticare il tweet del ministro con i suoi amici, ma non in un programma televisivo, come ha fatto [l’altro]ieri: «Se non ti trovi bene da noi, stattene a casa tua nella Foresta Nera, no?».

E non può farlo per la semplice ragione che lui è il compagno della presidente del Consiglio e ogni sua parola pronunciata in pubblico assume i contorni di un caso politico. […]

ANDREA GIAMBRUNO CONTRO KARL LAUTERBACH

Sarà pure un pregiudizio, ma così va il mondo: quando e finché dividi la vita con una persona di potere, devi astenerti dall’esprimere opinioni attribuibili a lei. Per esempio, non puoi manifestare incredulità riguardo al cambiamento climatico, come ha fatto Giambruno nei giorni scorsi, perché tutti si sentiranno autorizzati a credere che quello sia anche il pensiero di Giorgia Meloni, cioè del governo.

La condizione di non compagno della premier mi offre invece l’indubbio vantaggio di poter affermare, senza rischi di crisi diplomatiche, che sul tweet del ministro Lauterbach la penso sommessamente come Giambruno.

ANDREA GIAMBRUNO NEGAZIONISTA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO - MEME BY SIRIO

2. GIAMBRUNO, QUEI COLPI DI SOLE DEL FIRST GENTLEMAN

Estratto dell’articolo di Assia Neumann Dayan per “La Stampa”

Questa è la storia di un regalo. Non parliamo delle nuove puntate di "C'è posta per te" di Maria De Filippi, ma di Andrea Giambruno: giornalista, autore, conduttore di "Diario del giorno" – programma in onda su Retequattro– e incidentalmente compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Così come sono certa che le colpe dei padri non debbano ricadere sui figli, né quelle dei figli sui padri, sono altrettanto certa che le colpe dei mariti non debbano ricadere sulle mogli.

[…] La parità è anche questo: ad esempio, nei giorni scorsi non si è fatto che parlare dei capelli di Giambruno, di che shampoo usasse o se avesse ecceduto con il balsamo. Questa è la storia di un regalo perché nel momento in cui Giambruno fa delle dichiarazioni di qualunque natura, siano esse che in fondo non fa poi così caldo o che si sta tanto bene nella Foresta Nera, tutti usano queste dichiarazioni per attaccare Giorgia Meloni. Onestamente, non rinuncerei mai al principio secondo cui il singolo si assume la responsabilità di quello che dice, e non i parenti.

ANDREA GIAMBRUNO GIORGIA MELONI

Giambruno ieri durante la sua trasmissione stava parlando di "maltempo e incendi, è emergenza climatica?" come recita il sottopancia. […] A seguire un momento che sembra una scena tagliata da "Don't look up": «Il ministro tedesco viene in Italia e ci viene a spiegare che comunque venire in Italia a trascorrere le vacanze non s'ha da fare perché fa troppo caldo. Son venti-trent'anni che i tedeschi ci devono spiegare come dobbiamo campare noi, se non ti sta bene stai a casa tua, stai nella Foresta nera che stai bene, no?».

La maggior parte di noi conosce la Foresta Nera per la celeberrima torta; quindi, immagino pure io che là si stia bene, speriamo solo che lì Retequattro non prenda. La tv è piena […] di certi programmi, di negazionisti, populisti, nostalgici di qualunque cosa […].

ANDREA GIAMBRUNO

Questa volta ci stupiamo perché a fare demagogia climatica è il compagno della premier, e pensiamo che i testi glieli scriva lei. […] Non so se Giambruno sia un negazionista climatico, ma di sicuro i testi non glieli scrive il segretario generale dell'Onu Guterres che ieri ha dichiarato: «A meno di una mini-era glaciale luglio 2023 infrangerà i record. Il cambiamento climatico è qui. È terrificante. Ed è solo l'inizio». Non vorrei fare spoiler, ma mi ricordo che "Don't look up" non finiva bene, però possiamo sempre cambiare canale.

