GIAMBRUNO DOVRA’ METTERE L’EGO SOTT’OLIO: PER LUI, NIENTE RITORNO IN CONDUZIONE! -

Estratto dell’articolo di Giacomo Salvini per “Il Fatto Quotidiano”

Andrea Giambruno avrebbe voluto tornare in video a breve. Magari già dalla prossima stagione televisiva, alla conduzione di un telegiornale di peso a Mediaset. Sperava nel Tg4, ma anche Studio Aperto su Italia 1 poteva essere una valida opzione. E invece sembra che così non sarà. Secondo due fonti interne all'azienda, l'ex compagno del premier non dovrebbe rientrare nei prossimi palinsesti televisivi del Biscione che saranno presentati a inizio estate.

Insomma, per il momento è tutto fermo e Giambruno […] non tornerà presto a condurre un telegiornale. Il suo compito sarà quello di restare dietro le telecamere, anche se non è ancora detto che lo farà a Diario del Giorno, la striscia quotidiana su Rete 4 da lui condotta fino a ottobre prima di essere sostituito da Giuseppe Brindisi.

Giambruno era stato costretto da Mediaset a lasciare la conduzione dopo i fuorionda imbarazzanti trasmessi da Striscia La Notizia in cui faceva riferimenti sessisti nei confronti di alcuni colleghi in redazione.

Ora il conduttore si sarebbe rassegnato a questa soluzione, nonostante in questi mesi abbia spinto per la conduzione di un telegiornale. Non lo farà per l'opposizione di Mediaset che non sembra intenzionata ad accendere nuovamente i riflettori sull'ex compagno del premier che, se dovesse tornare davanti alle telecamere, sarebbe “attenzionato” ogni giorno dai media […]

Inoltre Cologno Monzese avrebbe dovuto sacrificare uno dei suoi conduttori di punta per lontano posto a Giambruno. […] Così, con ogni probabilità, per il momento non se ne farà di niente. […] Questo non significa che i rapporti tra il conduttore televisivo e la premier non siano buoni. I due, come certificato ieri dalle foto del settimanale Chi, hanno pranzato insieme a Pasqua accolto nella casa della sorella Arianna Meloni e dal compagno Francesco Lollobrigida […]

