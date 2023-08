GIAMBRUNO INTERNATIONAL – LA SPARATA DEL SIGNOR MELONI SUGLI STUPRI (“SE EVITI DI UBRIACARTI, MAGARI EVITI DI TROVARE IL LUPO”), FINISCE SUL SITO DEL QUOTIDIANO BRITANNICO “GUARDIAN”, CON UN ARTICOLO CHE RIPERCORRE LA POLEMICA E SOTTOLINEA IL NO COMMENT DELLA DUCETTA – INTANTO A ROMA SPUNTA UN MURALE CON LA SORA GIORGIA VESTITA DA SUORA: DAVANTI A LEI UNA MANO LE PORGE UNA PASTICCA E UN COCKTAIL… - VIDEO

1. "SE EVITI DI UBRIACARTI...". MELONI SUORA IN UN MURALE A ROMA DOPO LE DICHIARAZIONI DI GIAMBRUNO

All'indomani delle discusse dichiarazioni di Andrea Giambruno, giornalista e compagno della premier, spunta a Roma "Il buon consiglio", l'ultimo lavoro di Harry Greb, nell'omonima via. Il murale ritrae Giorgia Meloni, vestita da suora. Nella parte bassa dell'opera la frase in rosso "Se eviti di ubriacarti…", riferimento alle dichiarazioni di Giambruno sui recenti casi di stupro.

2. "EVITA DI UBRIACARTI": SCOPPIA LA POLEMICA PER I COMMENTI SULLO STUPRO DELLA COMPAGNA DEL PREMIER ITALIANO

In Italia è scoppiata una polemica dopo che un giornalista, compagno di Giorgia Meloni, ha suggerito che le donne potrebbero evitare lo stupro evitando di ubriacarsi troppo, con i partiti di opposizione che hanno chiesto al primo ministro di prendere le distanze dai suoi commenti.

“Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di ubriacarti... Ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi”, ha detto Andrea Giambruno nel suo programma sul canale di destra Rete 4, dopo i recenti casi di stupro di gruppo vicino a Napoli e a Palermo.

GIORGIA MELONI SUORA NEL MURALE DI HARRY GREB

Giambruno, che ha una figlia di sette anni con la Meloni, ha concordato durante la trasmissione con il direttore del quotidiano di destra Libero, Pietro Senaldi, che ha detto: "Se vuoi evitare lo stupro, soprattutto non perdere i sensi, mantieni la lucidità".

Entrambi gli uomini hanno condannato gli stupratori, che hanno definito "lupi", ma i commenti hanno scatenato una bufera sui social media, con manifesti che accusano Giambruno di colpevolizzare le vittime.

Cecilia D'Elia, senatrice del Partito Democratico (PD), partito di opposizione di centro-sinistra, e vicepresidente della commissione d'inchiesta sul femminicidio, ha dichiarato: "Non possono fare a meno di incolpare le donne. Non uscire da sole, non andare dove è buio, non vestirsi in modo provocante. Tutto questo non è più accettabile".

ANDREA GIAMBRUNO - VIGNETTA BY MANNELLI

"Se una ragazza beve troppo, può aspettarsi un mal di testa, non uno stupro", ha aggiunto, e ha invitato la Meloni a prendere le distanze dai commenti del suo compagno. Il partito di opposizione Movimento Cinque Stelle (M5S) ha dichiarato in un comunicato che "le parole di Giambruno sono inaccettabili e vergognose" e "rappresentano una cultura maschilista e retrograda".

Giambruno ha risposto dicendo: "Se avessi detto qualcosa di sbagliato, mi sarei scusato, ma non è questo il caso e non ci sarà mai un giorno in cui un politico mi dirà cosa dire".

"Ho detto che lo stupro è un atto abominevole. Mi sono permesso di dire ai giovani di non uscire di proposito per ubriacarsi e drogarsi. Ho consigliato loro di stare attenti perché, purtroppo, i cattivi sono sempre in giro. Non ho mai detto che gli uomini hanno il diritto di violentare le donne ubriache". La Meloni non ha commentato.

