GIAMBRUNO SERVE L’ASSIST PERFETTO ALL’OPPOSIZIONE – LA SPARATA DEL SIGNOR MELONI SUGLI STUPRI (“SE EVITI DI UBRIACARTI EVITI DI TROVARE IL LUPO”) È UNA POLEMICA SERVITA SUL PIATTO D’ARGENTO PER L’OPPOSIZIONE. IL PD: “MELONI PRENDA LE DISTANZE”; “PRIMA DI ANDARE A CAIVANO AFFRONTI LA QUESTIONE A CASA PROPRIA”; “MEDIASET FARÀ SPALLUCCE?” – IL MOVIMENTO 5 STELLE: “PAROLE INACCETTABILI E VERGOGNOSE”

Giambruno, giornalista e compagno del Premier, "Se eviti di ubriacarti eviti anche di incorrere in problematiche (strupro) in cui trovi il lupo" pic.twitter.com/SiYJq3b0i5 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 29, 2023

Estratto da www.corriere.it

andrea giambruno e pietro senaldi a diario del giorno su rete 4

“Se tu vai a ballare hai tutto il diritto di ubriacarti». Ma «se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi eviti anche di incorrere in problematiche in cui trovi il lupo».

A pronunciare queste parole [….] nel corso della sua trasmissione su Rete 4 Diario del giorno è stato Andrea Giambruno , giornalista e compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

ANDREA GIAMBRUNO - 1

[…] Numerose le critiche sui social e da parte di diversi esponenti politici. «Proprio non riescono a non colpevolizzare le donne», commenta la senatrice del Pd Cecilia D’Elia, vicepresidente della commissione d’inchiesta sul femminicidio, «alla fine si giudicano le donne e i loro stili di vita. Non è possibile, non è più tollerabile. A Giambruno dico che occorre educare i ragazzi al rispetto, non le ragazze alla prudenza, insegnare loro il valore del consenso, non alle ragazze quello della diffidenza, ma il diritto all’esistenza libera e non il comportamento dimesso. Se una ragazza alza un po’ il gomito può aspettarsi un mal di testa, non uno stupro».

giorgia meloni andrea giambruno foto di chi

E mentre Sara Ferrari, della presidenza del Gruppo Pd della Camera, si chiede se, di fronte a queste frasi, «Mediaset farà spallucce», Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, ritiene opportuno che la premier Giorgia Meloni «prenda le distanze da queste parole». Dura anche Chiara Gribaudo, vicepresidente del Pd: «Offensivo, inadatto a stare dove sta», mentre Alessandro Zan, responsabile Diritti nella Segreteria nazionale del Pd, si augura che prima di andare a Caivano «Meloni affronti la questione in casa propria […]».

Critiche arrivano anche dal Movimento 5 Stelle, che definisce «inaccettabili e vergognose» le parole di Giambruno: «Si tratta», scrivono le parlamentari pentastellate della commissione bicamerale d’inchiesta sul femminicidio Stefania Ascari, Anna Bilotti, Alessandra Maiorino e Daniela Morfino, «di un chiaro esempio di vittimizzazione secondaria». […]

ARTICOLI CORRELATI

tweet sulle parole di giambruno sugli stupri 5 andrea giambruno versione ken GIORGIA MELONI - ANDREA GIAMBRUNO - VIGNETTA BY ELLEKAPPA ANDREA GIAMBRUNO NEGAZIONISTA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO - MEME BY SIRIO ANDREA GIAMBRUNO MEME SU ANDREA GIAMBRUNO BY GRANDE FLAGELLO ANDREA GIAMBRUNO ANDREA GIAMBRUNO Andrea Giambruno Giorgia Meloni Andrea Giambruno Giorgia Meloni Andrea Giambruno Giorgia Meloni giorgia meloni con andrea giambruno e la figlia alla cantinetta di bolgheri