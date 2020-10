GILETTI CANDIDATO SINDACO DI ROMA? ''NON SMENTISCO. È IL MIO ULTIMO ANNO DI CONTRATTO A LA7, FINO AL 30 GIUGNO SONO QUI MA SAREBBE DISONESTO DIRE NO ADESSO. ANCHE I POLITICI HANNO DETTO: ‘VADO A VIVERE IN AFRICA’ E NON CI SONO ANDATI. QUINDI NEL FUTURO NON ESCLUDO NULLA. LA POLITICA VEDE FACCE, NOMI E PENSA: QUESTO PORTA VOTI. SONO STATO CONTATTATO PIÙ VOLTE, MA NON DICO DA CHI. PERÒ FAREI POLITICA SOLO A UNA CONDIZIONE''

Massimo Galanto per www.tvblog.it

Massimo Giletti candidato sindaco di Roma? Il conduttore di Non è l’Arena non smentisce. Andiamo con ordine. Questa mattina il quotidiano Il Messaggero ha pubblicato un’indiscrezione secondo la quale, il giornalista sarebbe uno dei nomi che piacciono al centrodestra. Interpellato sul tema in diretta su RTL 102.5 dove il venerdì mattina conduce Giletti 102.5 con Luigi Santarelli, Giletti ha spiegato:

Non smentisco, mi fa sorridere che mi accostino a tutte le città. Ero rimasto che ero candidato sindaco a Torino, la prossima volta vado a Palermo, ogni due o tre mesi mi spostano, da Torino a Roma a Palermo (ride, Ndr). Per carità… ma non smentisco!

Il riferimento è alla notizia di qualche settimana secondo cui, Giletti sarebbe stato nella rosa dei candidati sindaco di Torino, sempre in quota centrodestra. Sulla possibilità che il suo futuro sia in politica, Giletti a settembre aveva detto:

È il mio ultimo anno di contratto a La7, fino al 30 giugno sono qui ma sarebbe disonesto dire no adesso. Anche i politici hanno detto: ‘Vado a vivere in Africa’ e non ci sono andati. Quindi nel futuro non escludo nulla. La politica vede facce, nomi e pensa: questo porta voti. Sono stato contattato più volte, non dico da chi. Ma fare giornalismo in questo modo per me è fare politica. Molti miei colleghi sono diventati peones, altri hanno trovato la loro identità. Non mi dispiacerebbe tentare un’altra strada, ma solo se posso incidere.

