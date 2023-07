GILETTI E SOSPETTI – FU IL PM NINO DI MATTEO, NELL’AUTUNNO 2022, A CONVINCERE MASSIMO GILETTI A RIVOLGERSI ALLA PROCURA DI FIRENZE, PER RACCONTARE DELLA PRESUNTA FOTO DI BERLUSCONI CON IL BOSS GIUSEPPE GRAVIANO, MOSTRATAGLI DA SALVATORE BAIARDO – DI MATTEO ALLORA ERA COMPONENTE DEL CSM, E AVVERTÌ SUBITO IL PROCURATORE DI FIRENZE…

Nell'autunno 2022 fu Nino Di Matteo […] a convincere […] Massimo Giletti a rivolgersi alla Procura di Firenze per raccontare che Salvatore Baiardo gli aveva mostrato una vecchia foto a suo dire di Silvio Berlusconi con il boss mafioso Giuseppe Graviano.

Giletti si era recato al Csm e Di Matteo […] lo aveva avvertito […] della necessità di portarla a conoscenza della Procura che indaga sulle stragi del 1993. Lo stesso Di Matteo mise immediatamente a conoscenza il procuratore di Firenze dell'accaduto.

È stato lo stesso Giletti a ricostruire la vicenda negli interrogatori resi a Firenze. In quello del 21 aprile, appena successivo alla chiusura della trasmissione «Non è l'arena» su La7 mentre preparava una puntata su Dell'Utri, Giletti non riesce a trattenere l'emozione π…].

La Procura di Firenze ha perquisito invano la casa di Baiardo […] alla ricerca della foto. Poi ne chiesto l'arresto con due accuse: favoreggiamento in favore di Berlusconi e Dell'Utri, indagati per aver istigato le stragi, e calunnia ai danni di Giletti. Il gip ha negato l'arresto. La Procura ha fatto ricorso. Il tribunale del riesame ha rinviato a settembre la decisione.

