16 giu 2023 13:32

IN GINOCCHIA DALLA BERLUSCONA - TAJANI: “MARTA FASCINA? NON SERVONO RUOLI FORMALI”. CHE VUOL DIRE? CHE LA MOGLIE MORGANATICA DEL CAV, ENTRATA NEL CUORE DI MARINA, RESTERÀ A FARE LA "BURATTINAIA" DI FORZA ITALIA (MA DOVRA' DIALOGARE CON LO STESSO TAJANI E LETTA) – COME DAGO DIXIT, L’OBIETTIVO DI MARINA, CHE HA RINSALDATO L’ASSE CON MELONI, È TENERE IN PIEDI FORZA ITALIA E RIUSCIRE ALLE EUROPEE 2024 A SUPERARE LA SOGLIA DI SBARRAMENTO DEL 4% - LE PAROLE DEL MINISTRO DEGLI ESTERI SU MARINA...