IN GINOCCHIO DA ORBAN – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO, CHARLES MICHEL, È VOLATO A BUDAPEST PER CONVINCERE IL PRIMO MINISTRO UNGHERESE A NON BLOCCARE PIU’ LA STRATEGIA COMUNITARIA SULL'UCRAINA – IL SOVRANISTA MAGIARO, CAVALLO DI TROIA DI PUTIN A BRUXELLES, DALL’INIZIO DELL’INVASIONE RUSSA SI È MESSO DI TRAVERSO PER IMPEDIRE L'INGRESSO DI KIEV NELL’UE E INTERROMPERE IL SOSTEGNO ECONOMICO E MILITARE A ZELENSKY – LA PARTITA PARALLELA DI ORBAN PER RIOTTENERE I FONDI EUROPEI DI COESIONE SOSPESI...

Articolo di “El Pais” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

A Bruxelles cresce la preoccupazione per la posizione dell'Ungheria sull'Ucraina. Tanto che il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, si è recato lunedì a Budapest per capire quanto sia serio il primo ministro Viktor Orbán con le sue minacce di blocco.

La visita del belga è avvenuta dopo che il 16 novembre il leader ungherese gli ha inviato una lettera in cui chiedeva una revisione approfondita dell'intera strategia dell'UE nei confronti dell'Ucraina: assistenza finanziaria, aiuti militari e persino piani per il futuro allargamento che, soprattutto, includono Kiev. Al termine dell'incontro non ci sono state dichiarazioni da entrambe le parti, che si sono limitate a parlare di un incontro "utile" e di una "discussione sostanziale".

Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, il politico ultra-ungherese è stato un costante grattacapo per il resto dei partner dell'UE. Praticamente in ogni pacchetto di sanzioni ha sollevato obiezioni e imposto modifiche più o meno sostanziali tra la proposta della Commissione europea e il risultato finale.

Lo stesso è accaduto con l'assistenza finanziaria inviata da Bruxelles al Paese invaso, al punto che alla fine dello scorso anno ha accettato di dare il via libera a un pacchetto di aiuti da un miliardo di dollari solo durante la stessa riunione in cui è stato approvato il suo piano di ripresa da 5,8 miliardi e ridotto l'importo dei fondi UE bloccati per le violazioni dello Stato di diritto.

Quasi nessuna delle mosse di Orbán a Bruxelles dal settembre 2022 può essere letta sotto questa luce. Quattordici mesi fa, l'esecutivo dell'UE ha deciso di bloccare i fondi di coesione destinati all'Ungheria per la sua inadeguata lotta alla corruzione. Dopo settimane di contrattazione tra la Commissione, Budapest e il Consiglio, l'importo bloccato è stato di 6,5 miliardi di euro.

Questa somma si aggiunge ai 5,8 miliardi di euro del piano di recupero, di cui Budapest non ha ricevuto un solo euro perché le riforme che ha approvato non hanno ancora superato l'approvazione della Commissione (anche se riceverà 920 milioni di euro non legati allo stato di diritto dal programma energetico RePower dell'UE).

E, come se non bastasse, il governo di Orbán ha un ulteriore blocco di tutti i fondi di coesione (22 miliardi, compresi quei 6,5 miliardi che avrebbero quindi un doppio blocco) per non aver rispettato l'indipendenza della magistratura, i diritti della comunità LGTBI, danneggiato il diritto di asilo e messo in pericolo la libertà accademica.

L'importo totale che l'Ungheria ha congelato a Bruxelles al momento sfiora i 28 miliardi, e nella capitale dell'UE ci sono pochi dubbi sul fatto che Orbán stia collegando la sua posizione sull'Ucraina allo sblocco dei fondi che gli sono stati assegnati e che non riceve. L'Ungheria ha approvato molte delle riforme richieste dall'UE, ma la Commissione sta ora esaminando la loro attuazione. Il via libera non è imminente e le scadenze per questi processi si avvicinano.

Se finalmente arriverà l'approvazione, gran parte del denaro bloccato potrebbe iniziare ad affluire a Budapest, perché le condizioni legate al Meccanismo di condizionalità, al Fondo di recupero e ai fondi di coesione nel loro complesso sono ripetute.

I precedenti degli ultimi mesi e la difficile situazione fiscale dell'Ungheria - il governo stesso stima di chiudere l'anno con un deficit del 5,2% - rendono la situazione difficile. Tutto ciò fa pensare che ci sia un legame tra il veto alla strategia sull'Ucraina e i fondi bloccati. Anche se fonti dell'UE sottolineano che questa volta il rifiuto dell'ultra ai piani dei partner è più forte che in precedenti occasioni.

Probabilmente la questione verso cui Orbán ha mostrato maggior rifiuto è il meccanismo di assistenza finanziaria all'Ucraina da 50 miliardi che la Commissione europea ha messo sul tavolo nella revisione del quadro finanziario pluriennale dell'UE. Diversi Stati membri ritengono che si tratti di un importo eccessivo, ma nessuno ha respinto del tutto la misura.

Il primo ministro ungherese ha approfittato della proposta per inasprire il confronto con l'esecutivo dell'UE, arrivando a indire una consultazione tra i suoi cittadini per chiedere, tra le altre cose, se bloccare il piano. Con la consultazione, il politico populista ha fatto un altro passo avanti nel suo scontro con la Commissione europea e, in particolare, con la sua presidente, Ursula von der Leyen.

Il governo di Budapest ha lanciato una campagna pubblicitaria per il referendum con cartelloni nelle strade dell'Ungheria che criticano apertamente la politica tedesca. I cartelloni raffigurano il volto del Presidente dell'Unione Europea accanto a quello del figlio del magnate statunitense George Soros, uno dei demoni particolari di Orbán.

