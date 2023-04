15 apr 2023 12:36

IN GINOCCHIO DA XI – IL VIAGGIO DI LULA A PECHINO NON RIGUARDA GRANCHÉ LA GUERRA IN UCRAINA, MA PIUTTOSTO GLI AFFARI! SONO STATI FIRMATI CONTRATTI PER OLTRE 9 MILIARDI DI EURO, CHE RIGUARDANO LE MATERIE PIÙ SVARIATE: INFRASTRUTTURE, AGRICOLTURA, INNOVAZIONE, AUTO E SATELLITI. LULA HA CHIESTO DI INSISTERE SULLA “DEDOLLARIZZAZIONE” (MIELE PER LE ORECCHIE DI XI JINPING): “PERCHÉ NON POSSIAMO COMMERCIARE IN BASE ALLE NOSTRE VALUTE?”