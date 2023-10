10 ott 2023 09:30

GIOCHI EROTICI, ESCORT E DROGA: LA GENOVA BENE TREMA PER L'INCHIESTA CHE HA PORTATO ALL'ARRESTO DELL’IMPRENDITORE CHRISTIAN ROSOLANI E DELL’ARCHITETTO ALESSANDRO CRISTILLI - SONO FINITI IN MANETTE PER AVER ORGANIZZATO FESTINI A BASE DI SESSO E COCAINA, RISERVATI A PROFESSIONISTI E MANAGER, IN CUI "LE RAGAZZE DOVEVANO SUBIRE DELLE PENITENZE A SFONDO SESSUALE" - NELL’ELENCO DEI PARTECIPANTI SPUNTA ANCHE IL NOME DEL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA, IL LEGHISTA ALESSANDRO PIANA (CHE NON È INDAGATO E SMENTISCE: “NON SO DI CHE SI TRATTI”)