GIORGETTI, FACCE RIDE! MA IL MINISTRO AL SEMOLINO CHE PROVA A RINCULARE SUL MES (“MAI DETTO CHE L’ITALIA LO AVREBBE RATIFICATO”) E’ LO STESSO CHE HA DEFINITO “IMPROPRIO” IL NO AL FONDO SALVA-STATI E CHE AVEVA INCASSATO, COL SOSTEGNO “MORALE” DEL COLLE, UN PARARE PRO-MES ANCHE DAL MINISTERO DELL’ECONOMIA? IL PIU’ DRAGHIANO DEI MINISTRI AVEVA DEFINITO LA QUESTIONE MES “NON PIÙ ECONOMICA BENSÌ POLITICA". TRADOTTO: E' IL FOLLE RISULTATO DELLA GUERRA SENZA ESCLUSIONE DI COLPI TRA SALVINI E MELONI...

DAGOREPORT

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/dagoreport-39-europa-fibrilla-se-39-italia-non-approva-mes-357939.htm

GIANCARLO GIORGETTI - VIDEOCONFERENZA ECOFIN 20 DICEMBRE 2023

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/giorgetti-mette-dito-grilletto-39-39-questione-mes-non-era-379127.htm

Estratto da editorialedomani.it

(...) Giorgetti non si è nascosto e ha detto che «il no al Mes è stato improprio», per «un membro dell'Unione europea che dopo avere preso un impegno di ratifica, al momento di firmare si tira indietro».

GIORGETTI ACCUSA, È SCONTRO

Enrico Marro per il Corriere della Sera - Estratti

GIORGETTI IN EUROPA DOPO LA BOCCIATURA DEL MES - VIGNETTA BY GIANNELLI

Una caratteristica che viene riconosciuta al ministro dell’Economia, G iancarlo Giorgetti, è la pazienza. Senza dubbio necessaria nelle difficili trattative in Europa e anche per gestire le tensioni nella maggioranza. Ma ieri Giorgetti, ascoltato in commissione Bilancio alla Camera, davanti all’incalzare delle opposizioni che lo hanno messo in difficoltà sulla mancata ratifica del Mes, si è armato anche di realismo per respingere gli attacchi. Giocando soprattutto in difesa.

Ecco, per esempio, cosa ha detto dell’accordo raggiunto nell’Unione europea sulla riforma del patto di Stabilità: «Senza un accordo, sarebbe rimasto il vecchio Patto. Da questo punto di vista, abbiamo fatto un passo avanti, anche se rispetto alla proposta della Commissione c’è stato un passo indietro. Sono state introdotte tantissime clausole per le richieste di tanti Paesi. È un compromesso. La valutazione sul nuovo patto di Stabilità la faremo tra qualche anno».

GIANCARLO GIORGETTI DISEGNATO DA FILIPPO SENSI

(...)

Il fondo salva-Stati

Più in difficoltà il ministro è parso sulla riforma del Mes, il fondo europeo salva-Stati, che la Camera non ha ratificato (e l’Italia è l’unico Paese che ha detto di no) contrariamente agli auspici dello stesso Giorgetti.

Le opposizioni, che per questa divergenza rispetto alla maggioranza (è stata soprattutto la Lega, partito del ministro, a non volere la ratifica), chiedono da giorni le dimissioni del ministro, ieri sono tornate alla carica. «Io — si è difeso Giorgetti — non ho mai detto in nessuna sede che l’Italia avrebbe ratificato il Mes». Poi ha minimizzato: «Il Mes non è né la causa né la soluzione dei nostri problemi. Il nostro problema si chiama debito, in particolare quanto costa».

GIANCARLO GIORGETTI - GIORGIA MELONI

GIANCARLO GIORGETTI E CHRISTINE LAGARDE s-fascio tutto io - poster by macondo

(...)

giancarlo giorgetti ad atreju 3 giancarlo giorgetti ad atreju 4 GIANCARLO GIORGETTI - GIORGIA MELONI giancarlo giorgetti ad atreju 5