GIORGETTI INGRANA LA RETROMARCIA: “NON HO MAI DETTO IN NESSUNA SEDE CHE AVREMMO RATIFICATO IL MES” – DOPO ESSERE ANDATO IN GIRO PER TUTTA EUROPA A FARE IL VOLTO MODERATO DELL’ITALIA, PROMETTENDO SERIETÀ E RESPONSABILITÀ DI FRONTE AL PRESSING DEGLI INTERLOCUTORI INTERNAZIONALI, IL MINISTRO AL “SEMOLINO” DELLA LEGA RINCULA: “AVEVO ANTICIPATO IN SEDE EUROPEA CHE L’ESITO IN PARLAMENTO SAREBBE STATO IL NO” – IL PATTO DI STABILITÀ, LA MANOVRA E LE FRECCIATE A CONTE SUL SUPERBONUS: “ABBIAMO DATO IL 110% DI INCENTIVO PUBBLICO A RICCHI E POVERI PER RIFARSI LA CASA AL MARE…”

Estratto da www.corriere.it

«Non ho mai detto in nessuna sede che avremmo ratificato il Mes». Lo ha aggiunto il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. «Dopo il quarto rinvio del voto, ho detto che una decisione il Parlamento avrebbe dovuto prenderla, per responsabilità. Il Parlamento ha votato, e l’ha fatto come avevo anticipato io in sede europea, avevo detto che con una larga maggioranza l’esito sarebbe stato il no al Mes», ha aggiunto.

[…] Con il Patto di Stabilità, rispetto al vecchio Patto, «abbiamo fatto un passo in avanti — ha spiegato Giorgetti —, introducendo tantissime clausole per richiesta di diversi Paesi, ogni Paese ci ha messo il suo, altrimenti non saremmo arrivati alla conclusione. Questo è un compromesso. Se verso il basso o verso l’alto, io ho detto e ribadisco che le valutazione le faremo tra qualche tempo».

[…] «Con riferimento all’esame della legge di bilancio — ha aggiunto Giorgetti in merito alla manovra in commissione Bilancio alla Camera — l’esame del Senato ha prodotto una serie di cambiamenti che hanno nel complesso» prodotto «un miglioramento di tutti i saldi di finanza pubblica». Giorgetti ha citato le modifiche intercorse nell’esame di Palazzo Madama […] «È stata mantenuta intatta - ha osservato - le quadratura e l’impianto della nostra proposta e il governo lo valuta positivamente».

[…] Parlando del Superbonus, Giorgetti ha dichiarato: «Abbiamo dato il 110% di incentivo pubblico a ricchi e poveri per rifarsi la casa al mare, facendo ancora debito pubblico. Ora ci si lamenta perché si scende al 70%. Ho chiesto quale altro Paese dell’Ue ha un incentivo del genere, non ho avuto risposta. A noi il 70% sembra pochissimo, ma visto da fuori è tantissimo. Dobbiamo uscire da questa allucinazione per cui è tutto dovuto».

Per quanto riguardo il ponte sullo Stretto di Messina, «era nel disegno originario» della manovra «è stata modificata la spalmatura — ha detto il ministro —. Non trovo per niente scandaloso che il fondo di sviluppo e coesione delle regioni direttamente interessate dia un contributo».

