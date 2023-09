6 set 2023 19:00

GIORGETTI ORMAI SOMIGLIA SEMPRE DI PIÙ UN MINISTRO TECNICO – IL TITOLARE DEL TESORO, CHE DA GIORNI INVITA I PARTITI A STRINGERE LA CINGHIA PER LA MANOVRA, NON PARTECIPA AL VERTICE DI MAGGIORANZA SULLA FINANZIARIA – DAL MEF SPIEGANO CHE LA SUA PRESENZA “NON È MAI STATA IN AGENDA”, E CHE L’INCONTRO È UN PUNTO POLITICO E NON TECNICO. COME SE GIORGETTI NON FOSSE IL VICESEGRETARIO DI UNO DEI PARTITI DI MAGGIORANZA…