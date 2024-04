GIORGETTI STOPPA LA MANCETTA MELONIANA – SLITTA ALLA PROSSIMA SETTIMANA IL DECRETO CHE PREVEDE IL “BONUS TREDICESIMA” (UNA PARACULATA IN VISTA DELLE EUROPEE). LO STOP ALLA PROPOSTA DELL'ULTRAMELONIANO LEO È ARRIVATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA, CHE HA GIUDICATO LE COPERTURE “FRETTOLOSE” (TRADOTTO: NON CI SONO SOLDI) – NELL'ULTIMA BOZZA IL CONTRIBUTO UNA TANTUM È SALITO A 100 EURO AI LAVORATORI DIPENDENTI CON REDDITO FINO A 28 MILA EURO LORDI. MA SONO STATI INSERITI DEI PALETTI: PRENDERÀ IL BONUS SOLO CHI È SPOSATO E HA FIGLI (SICURI CHE, COSTITUZIONE ALLA MANO, SI POSSA FARE?)

Estratto dell’articolo di Luca Monticelli per “La Stampa”

maurizio leo - giancarlo giorgetti

Il bonus per rendere la tredicesima più pesante slitta alla prossima settimana. Lo stop è arrivato direttamente dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che ha giudicato le coperture «frettolose». La norma che doveva aprire la campagna elettorale del centrodestra in vista delle elezioni europee si è rivelata un pasticcio.

La bozza arrivata lunedì sul tavolo di Palazzo Chigi prevedeva un contributo aggiuntivo di 80 euro da erogare con le tredicesime dei lavoratori dipendenti fino a 15 mila euro di reddito. Si tratta di una misura una tantum inserita nel decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale che rivede l'Irpef e l'Ires, e che aveva subito destato qualche perplessità da un punto di vista di metodo, ma il problema principale è apparso subito legato alle coperture.

maurizio leo giorgia meloni giancarlo giorgetti

[…] Già lunedì sera il vice ministro dell'Economia Maurizio Leo, l'artefice di questa proposta, si affrettava nel dire che la bozza era superata e si stava studiando «un decreto compatibile con le esigenze dei contribuenti e al tempo stesso rispettoso degli equilibri di finanza pubblica».

Ieri mattina, […] è arrivata la nuova bozza con un importo più alto. L'articolo 4 del decreto legislativo, si legge, destina un'indennità «di importo non superiore a 100 euro» ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 28 mila euro lordi, ma solo se sono sposati e con un figlio a carico.

GIANCARLO GIORGETTI E GIORGIA MELONI - DEF - VIGNETTA DI ELLEKAPPA

Al di là della forzatura politica nel voler indicare solo le coppie sposate, anche i tecnici di Palazzo Chigi hanno espresso i loro malumori sulle coperture aleatorie della misura. La seconda versione della bozza, infatti, ribadisce il carattere una tantum del contributo e l'incertezza dell'intervento che rimanda la definizione effettiva del bonus a un decreto da varare entro il 15 novembre.

Il vice ministro Leo, confidando sull'appoggio parlamentare dei partiti del centrodestra che da un anno presentano emendamenti per irrobustire le tredicesime, ha comunque tentato di far passare il bonus nonostante i dubbi degli uffici di Via XX Settembre, però si è dovuto arrendere all'altolà arrivato da Giorgetti.

MAURIZIO LEO E GIANCARLO GIORGETTI

Con le coperture della prossima manovra ancora tutte da trovare, pensare di finanziare adesso agevolazioni spot con il concordato preventivo biennale sembra prematuro, il cui incasso peraltro non è chiaro. L'esecutivo immaginava di stimare 1,8 miliardi di euro di gettito nei primi due anni, ma poi ha preferito non indicare gli incassi aggiuntivi nella relazione tecnica […]

GIANCARLO GIORGETTI - GIORGIA MELONI