29 mar 2024 15:43

GIORGIA BIFRONTE – LA MELONI SI GUADAGNA LA PRIMA PAGINA DEL QUOTIDIANO FRANCESE “LIBERATION”. NON PER QUALCHE MERITO, MA PER IL SUO APPROCCIO DA “CAMALEONTE” ALLA POLITICA: “COTÉ PILE, COTÉ FAF” – IL TITOLO È INTRADUCIBILE IN ITALIANO. SI TRATTA DI UN GIOCO DI PAROLE SULLE DUE FACCE DELLA DUCETTA, CHE “MOLTIPLICA LE MISURE DI ESTREMA DESTRA, MOLTO LONTANA DALL'IMMAGINE MODERATA CHE ILLUSTRA AL LIVELLO INTERNAZIONALE"