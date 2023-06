25 giu 2023 19:12

GIORGIA, COME SIAMO MES? LA MELONI STA TRACCHEGGIANDO PER L’APPROVAZIONE DEL FONDO SALVA-STATI IN MODO DA POTERLO USARE COME STRUMENTO DI NEGOZIAZIONE IN EUROPA PER OTTENERE VANTAGGI IN ALTRI DOSSIER ECONOMICI – SALVINI SE NE FACCIA UNA RAGIONE, IL MES VERRÀ APPROVATO. MA QUANDO? LA MELONI LA STA TIRANDO PER LE LUNGHE PERCHÉ VUOLE CHE L’APPROVAZIONE IN PARLAMENTO AVVENGA IN SORDINA QUANDO GLI ITALIANI SARANNO ANCORA DISTRATTI DALLE VACANZE (FINE AGOSTO...)