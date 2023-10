GIORGIA, COME STAI MES? – AL TERMINE DEL CONSIGLIO EUROPEO, MELONI HA ASSICURATO: “NON SI È PARLATO DI MES, NON È STATO OGGETTO DI QUESTO DIBATTITO” – IN REALTÀ NELLA RIUNIONE IL PRESIDENTE DELL'EUROGRUPPO, PASCHAL DONOHOE, HA CITATO ESPRESSAMENTE IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ, MA SENZA NOMINARE L'ITALIA E LA QUESTIONE DELL'ATTESA RATIFICA DA PARTE DEL GOVERNO DI ROMA – IL PIZZINO DI SCHOLZ: “E' UNA BUONA RIFORMA, QUINDI NE CONSIGLIO L'APPROVAZIONE A TUTTI” – VIDEO

MELONI, OGGI NON SI È PARLATO DI MES

(ANSA) - "Non si è parlato di Mes, non è stato oggetto di questo dibattito". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del Consiglio europeo rispondendo ad una domanda sul Mes. In ogni caso, "non si può affrontare il tema di questo strumento se non si conosce la cornice", ha aggiunto la premier, spiegando che il Mes "richiama ai vecchi parametri del patto di stabilità". "Non è utile da parte di nessuno porre questa questione adesso, non si può discutere finché non sappiamo qual è il quadro", ha sottolineato.

FONTI UE, 'DONOHOE A EUROSUMMIT CITA MES MA NON ITALIA

(ANSA) – Il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, a quanto si apprende da fonti Ue, nel corso dell'eurosummit ha citato il Mes senza tuttavia nominare l'Italia e la questione dell'attesa ratifica da parte del governo. Donohoe, riportano le fonti, ha spiegato che sul Meccanismo di stabilità "il lavoro continua" senza citare il caso italiano. Giorgia Meloni, raccontano le stesse fonti, non è intervenuta.

MELONI, 'NUOVO RINVIO SUL MES? DECIDE IL PARLAMENTO'

(ANSA) - "Io penso che dobbiamo stare alla posizione che la maggioranza ha espresso. Continuo a ritenere che, indipendente da cosa si pensi sullo strumento in se, non sia utile per nessuno porre la questione adesso". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ai cronisti a Bruxelles. "Quando abbiamo chiaro il quadro faremo le valutazioni più pertinenti", ha aggiunto Meloni che su un eventuale nuovo rinvio della discussione in Aula ha sottolineato: "lo dirà il Parlamento, non sta a me deciderlo".

SCHOLZ, 'RIFORMA MES È POSITIVA, CONSIGLIO DI APPROVARLA'

(ANSA) - "Posso solo raccomandare a tutti che la riforma del Mes entri finalmente in vigore. E' molto positiva. Lo è anche per i Paesi che potrebbero trovarsi in una situazione economica difficile. E' importante perché concentra e rafforza le nostre forze. E' una buona riforma, quindi ne consiglio l'approvazione a tutti". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, interpellato sul Mes nella conferenza stampa al termine del Consiglio europeo.

