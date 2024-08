8 ago 2024 19:17

GIORGIA DECIDA: IN EUROPA VUOLE ESSERE “COSTRUTTIVA” O “PIANTAGRANE”? – “POLITICO.EU” ENDORSA RAFFAELE FITTO PER MANDARE UN "PIZZINO" ALLA MELONI: “SE VUOLE RICUCIRE I RAPPORTI CON L’UE IL MINISTRO PER IL SUD È L’UOMO PERFETTO” – “IL PREMIER ITALIANO, REDUCE DALL'ULTIMO SCONTRO CON BRUXELLES PROBABILMENTE SCEGLIERÀ COME COMMISSARIO IL VETERANO DELL'UE. LA NOMINA DI FITTO IO SAREBBE IL SEGNALE CHE LA MELONI VUOLE ESSERE COSTRUTTIVA …”