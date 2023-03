GIORGIA FA L'INDIANA – NARENDRA MODI E LA MELONI ANNUNCIANO “ESERCITAZIONI MILTARI CONGIUNTE” – LA PREMIER INVOCA L’INTERVENTO DELL'INDIA NELLA QUESTIONE UCRAINA: “PUÒ FACILITARE LA STRADA PER PACE GIUSTA” – ROMA E NUOVA DELHI HANNO MOLTO DA SCAMBIARSI, MA LA DUCETTA È VOLATA IN INDIA SOPRATTUTTO CON L’OBIETTIVO DI UNA JOINT VENTURE TRA LEONARDO E GLI INDIANI, PER LA CREAZIONE DI CENTRI DI PRODUZIONE DI ARMI. COSÌ FACENDO, MODI POTREBBE SLEGARSI DA PUTIN… – DAGONEWS

1 – MODI, AL VIA ESERCITAZIONI MILITARI CONGIUNTE CON ITALIA =

(AGI) - "Abbiamo deciso di avviare esercitazioni e formazione congiunte dei nostri eserciti". Lo ha detto il premier indiano, Narendra Modi, nelle dichiarazioni alla stampa con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

2 – Meloni, soluzione di casi pregressi aiuta gli scambi Italia-India

(ANSA) - "Anche la soluzione di alcune soluzioni pregresse e la ripresa dei voli diretti fra Italia e India possono facilitare gli scambi e gli investimenti". Lo ha detto a Nuova Delhi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo il bilaterale con il primo ministro indiano, Narendra Modi.

3 – Meloni, India può facilitare strada per pace giusta in Ucraina

(ANSA) - "Modi conosce la posizione italiana di pieno sostegno all'Ucraina. Condividiamo l'auspicio che l'India, in qualità di presidente del G20, possa avere un ruolo per facilitare un percorso verso la cessazione delle ostilità e una pace giusta". Lo ha detto a Nuova Delhi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo il bilaterale con il primo ministro indiano, Narendra Modi –

4 – MELONI L'INDIANA

Estratto dell'articolo di Francesco Olivo per “La Stampa”

[…] Roma e Nuova Delhi hanno qualcosa da dirsi e molto da scambiarsi: contratti, influenze geopolitiche, energia e anche un accordo sui rimpatri dei migranti. Il memorandum che verrà firmato oggi si chiama di "Mobilità e Migrazione" e ha l'obiettivo di «rafforzare i canali di ingresso regolare in Italia e i rimpatri».

[…] Il programma indiano di Meloni è fitto: atterraggio al mattino alla base dell'aeronautica, poi una cerimonia con il picchetto d'onore al Rashtrapati Bhawan, la residenza presidenziale, quando in Italia sarà ancora l'alba. Dopo l'omaggio al memoriale del Mahatma Ghandi, ci sarà il momento più importante della giornata: l'incontro con il primo ministro Narendra Modi, prima di un intervento alla conferenza Raisina Dialogue.

Le tensioni per la vicenda dei Marò sono lontane («sono state superate proprio grazie al governo Modi», ha detto ieri all'AdnKronos il sottosegretario agli Esteri Edmondo Cirielli). E così anche quelle per lo scandalo degli elicotteri Augusta, visto che Delhi ha revocato nel 2021 un divieto di export che era stato imposto nei confronti del gruppo Leonardo.

Tanto che nel corso della visita sarà annunciato un patto di cooperazione in materia di sicurezza e difesa tra i due Paesi: un accordo che potrebbe rappresentare il primo tassello di una collaborazione tra Roma e Nuova Delhi nello sviluppo e nella co-produzione di piattaforme militari.

L'India in questo modo si sgancerebbe sempre più dalla dipendenza russa e l'Italia assumerebbe un ruolo centrale in un'area sempre più strategica. Uno dei primi passi in questo senso è l'adesione di Roma all'Indo-Pacific Oceans Initiative lanciata da Modi.

L'India è in forte espansione, sta per superare la Cina per numero di abitanti e il rivale storico di Pechino entra anche nella visita di oggi di Meloni: la freddezza del nuovo governo italiano verso il progetto della Via della Seta ha interessato subito Modi, che in questo modo spera di indebolire anche il Pakistan, il nemico storico che nella strategia cinese sarebbe un perno strategico. […]

