16 ott 2023 11:13

GIORGIA, FACCE RIDE – LA MELONI IN CONFERENZA STAMPA PRESENTA LA MANOVRA DA 24 MILIARDI (DI CUI 16 DI EXTRAGETTITO) E HA IL CORAGGIO DI PARLARE DI “UNITÀ DI VEDUTE IN CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA MAGGIORANZA”. COME SE NEGLI ULTIMI MESI NON AVESSE SCAZZATO UN GIORNO SÌ E L’ALTRO PURE CON SALVINI. E I LITIGI AUMENTERANNO CON GLI 8 MILIARDI DI TAGLI DI SPESE: QUALI MINISTRI DOVRANNO IMBRACCIARE L’ACCETTA?