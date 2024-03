GIORGIA, LA FIERA DELLE BANALITÀ: “L’ATTENTATO A MOSCA NON AIUTA KIEV NÉ L’OCCIDENTE” – LA MELONI, OSPITE DI MARIO GIORDANO (SAI CHE DOMANDE SCOMODE), STRAPARLA DI UCRAINA (“SE NON MOLLIAMO COSTRINGIAMO PUTIN A TRATTARE” E DELL’ATTENTATO A MOSCA: “MI HA COLPITO LA DINAMICA” – LA CRITICA A MACRON. “SI DEVE ESSERE MUSCOLARI NEI FATTI E NON NEGLI ATTEGGIAMENTI” – SE NON DOVESSI PIÙ AVERE IL CONSENSO DEGLI ITALIANI, SARÒ CONTENTA DI FARMI DA PARTE. GLI ITALIANI NON DOVRANNO MAI CHIEDERMI DI FARE UN PASSO INDIETRO” (QUELLO, SOLO ALLA SANTANCHÈ)

Meloni, colpisce la dinamica dell'attentato a Mosca

(ANSA) - "Quello che è accaduto a Mosca è stato scioccante. Sono immagini che lei ricorderà abbiamo già visto in altri contesti. Io ero a Parigi quando ci fu un attentato analogo al Bataclan che fu anch'esso rivendicato dall'Isis. Chiaramente colpisce molto.

A me ha colpito molto anche la dinamica: immaginare in una città blindata, in uno Stato che è coinvolto in un conflitto, quattro attentatori che entrano e uccidono decine di persone e si allontanano praticamente indisturbati, obiettivamente colpisce". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite della puntata di Fuori dal coro, in onda questa sera su Rete4.

Meloni, dal 7 ottobre espulsi 47 sospettati di radicalismo

(ANSA) - Quello della sicurezza "è un fronte su cui il governo ha lavorato e lavora con molta attenzione, particolarmente dopo gli attentati di Hamas contro Israele del 7 ottobre. Noi abbiamo per esempio chiuso lo spazio Schengen con la Slovenia perché quella è la rotta dalla quale arriva la maggioranza degli immigrati illegali da quelle aree.

Abbiamo dal 7 ottobre a oggi espulso 47 persone. In altri anni 47 persone erano più o meno quelle che venivano espulse in un anno intero: sono persone sospettate di radicalismo. Facciamo ogni giorno, in modo cadenzato, le riunioni con l'intelligence, con la sicurezza. Abbiamo rafforzato la sorveglianza sui luoghi sensibili". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite della puntata di Fuori dal coro, in onda questa sera su Rete4.

Meloni, 'l'attentato a Mosca non aiuta Kiev né l'Occidente'

(ANSA) - "Come sappiamo l'attentato" di Mosca "è stato rivendicato. Quindi si può dare la colpa a chi si vuole quando si fa propaganda, ma c'è qualcuno che ha dichiarato 'siamo stati noi'. E del resto le modalità sono quelle che noi conosciamo. Non vedo come un attentato del genere potrebbe aiutare l'Ucraina o l'Occidente. E penso che anche noi dobbiamo fare attenzione a una certa propaganda". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite della puntata di Fuori dal coro, in onda questa sera su Rete4, commentando le accuse rivolte dalla Russia ad altri Paesi.

Meloni, se non molliamo costringiamo Putin a trattare

(ANSA) - "Quello che Putin aveva in testa era una guerra lampo che gli avrebbe consentito di invadere l'Ucraina in qualche giorno. E se questo fosse accaduto, temo che non si sarebbe fermato. Chi cerca di aiutare l'Ucraina allontana la guerra rispetto alla possibilità che arrivi nel cuore d'Europa".

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite della puntata di Fuori dal coro, in onda questa sera su Rete4. "Lo abbiamo fermato lì. E secondo me - ha aggiunto - se non molliamo lo costringiamo anche a sedersi a un tavolo delle trattative per cercare una pace giusta, che è ovviamente l'obiettivo che abbiamo. Perché non è che ci divertiamo nell'attuale contesto. L'importante è che noi sappiamo qual è l'obiettivo che vogliamo".

"Rispetto al tema dei rischi di una guerra mondiale, io rispedisco al mittente l'idea secondo cui chi cerca di aiutare l'Ucraina vuole la guerra e, quasi quasi, i russi che l'hanno invasa sono quelli che vogliono la pace - ha sottolineato Meloni -. Bisogna fare mezzo passo indietro: Putin ha invaso l'Ucraina dichiarando che vuole riportare la Russia alla sua grandezza di un tempo, che vuole ripristinare i confini storici della Russia.

I confini storici della Russia ragionevolmente incorporano Ucraina, Moldova, Georgia, i Baltici, una parte della Finlandia, volendo anche la Polonia. Quando c'è stato il ritiro rovinoso da parte dell'Occidente dall'Afghanistan ed è stato dato un segnale oggettivamente di debolezza, Putin ha deciso che quello era il momento di tentare".

Meloni, serve essere muscolari nei fatti non negli atteggiamenti

(ANSA) - "Guardi io penso che si debba essere muscolari nei fatti e non negli atteggiamenti e penso che in due anni di guerra, quando stavo all'opposizione e dopo al governo, non ho mai utilizzato questi toni, proprio perché io penso che sulle cose serie si debba reagire in modo serio". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite della puntata di Fuori dal coro, in onda questa sera su Rete4, spiegando di non aver condiviso le parole del presidente francese Emmanuel Macron sulla crisi in Ucraina.

Meloni, quando non avrò il consenso mi farò da parte

(ANSA) - "Non so se ci siano delle persone che si aspettavano qualcosa di meglio, però una cosa è certa: gli italiani non dovranno mai chiedermi di fare un passo indietro. Io questa vita la faccio per loro, questo lavoro lo faccio per loro e quindi, quando non dovessi più avere il loro consenso, sarò ben contenta di farmi da parte". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite della puntata di Fuori dal coro, in onda questa sera su Rete4. "Non deludere i cittadini è la mia unica motivazione per fare la vita che faccio - ha spiegato -. Certe volte le cose vanno come vorresti, certe volte no, certe volte per ottenere un risultato che altri potrebbero ottenere facilmente, tu devi combattere dieci volte tanto. Continuo a fare tutto quello che posso perché le persone che hanno riposto le loro speranze in me possano dirsi di non aver sbagliato. Forse avrei potuto lavorare meglio, ma non avrei potuto lavorare di più nell'ultimo anno e mezzo. E vorrei essere giudicata alla fine di questo percorso".

"Non mi piacciono le soluzioni che sembrano delle soluzioni e non lo sono - ha precisato -. Le risposte serie hanno bisogno anche di tempo per essere costruite. Ma su tutto quello che io ho promesso, non c'è niente su cui non abbia anche lavorato per dare agli italiani le risposte che sono convinta servano. In un anno e mezzo non è che puoi risolvere la stratificazione di qualche decennio. Però obiettivamente l'Italia, secondo me, oggi è messa meglio di quanto non fosse un anno e mezzo fa. E questo mi mette in pace con la mia coscienza".

Meloni, in Ue non si parlava di guerra ma di Protezione civile

(ANSA) - "Per risposta alle crisi, si intendeva le alluvioni, le calamità naturali. Tant'è che io ho difeso la Protezione civile italiana dicendo anche attenzione a mettere in cooperazione, che non significhi limitare le eccellenze degli stati nazionali. Per cui bisogna pure fare attenzione a come certe cose si vendono, perché se ci mettiamo pure noi a fare la propaganda come i russi oggettivamente abbiamo un problema".

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite della puntata di Fuori dal coro, in onda questa sera su Rete4, parlando delle conclusioni dell'Consiglio europeo. A Mario Giordano che le domandava se quindi nessuno intendesse dire ai civili "preparatevi alla guerra", Meloni ha risposto: "No, si parlava di protezione civile, un errore forse è stato fatto inserendo questo tema nel capitolo generale sulla sicurezza. Tant'è che è stato spostato proprio per chiarire che non riguardava il tema del conflitto".

Migranti: Meloni, la rotta dalla Turchia totalmente azzerata

(ANSA) - "La rotta dalla Turchia è totalmente stata azzerata". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite della puntata di Fuori dal coro, in onda questa sera su Rete4, parlando della gestione dei flussi migratori illegali. "Si può e si deve sempre fare di più - ha spiegato -. Quando lo scorso anno gli sbarchi aumentavano in modo considerevole, ho detto che a risultati immediati ma effimeri preferivo risultati strutturali. Anche se nel breve termine avrei dovuto pagare un prezzo, anche in termini di consenso. Però poi quei risultati piano piano arrivano. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno gli sbarchi diminuiscono del 60%, particolarmente dalla Tunisia".

Per Meloni questo "dimostra che sta dando i suoi frutti la strategia che l'Italia ha portato in Europa, e sulla quale ha convinto l'Europa, nonostante l'opposizione della sinistra italiana e in alcuni casi anche europea. Vuol dire che abbiamo risolto il problema? No. Vuol dire - ha aggiunto la premier - che il lavoro che stiamo facendo in Europa, dove il dibattito passa da ridistribuiamo gli immigrati illegali a fermiamoli.

L'Italia è stata protagonista di una serie di iniziative innovative sulle quali piano piano abbiamo portato dietro anche gli altri Paesi europei: il memorandum con la Tunisia, il memorandum con l'Egitto, l'accordo con l'Albania, che si sta tentando in tutti i modi di smontare da parte di chi non la pensa come noi. Ci sono delle cose molto importanti che stanno accadendo e sulle quali noi facciamo scuola".

Migranti: Meloni, magistrati politicizzati fanno perdere tempo

(ANSA) - "Sul tema delle espulsioni bisogna anche fare i conti con la realtà. Perché c'è anche un sacco di gente, lo voglio dire con chiarezza, che non lavora esattamente a favore.

Quando abbiamo fatto il decreto Cutro e abbiamo modificato la normativa in modo che una persona che non avesse diritto a stare qui potesse essere espulsa e rimpatriata in 30 giorni, sulla norma si è mobilitata una certa magistratura politicizzata, che ha cominciato a non applicarla". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite della puntata di Fuori dal coro, in onda questa sera su Rete4. "La questione è finita la Cassazione, la Cassazione l'ha inviata alla Corte dei diritti dell'uomo, alla Corte europea di giustizia e chiaramente - la conclusione di Meloni - questo ti fa perdere un sacco di tempo".

Meloni, Parlamento approvi rapidamente il pacchetto sicurezza

(ANSA) - Speriamo che il Parlamento corra nell'approvazione" del disegno di legge con il pacchetto di norme sulla sicurezza varato dal governo. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite della puntata di Fuori dal coro, in onda questa sera su Rete4. "Noi dobbiamo combattere una situazione che è stratificata nel corso degli anni, dei decenni. Nel 2023 noi abbiamo assunto circa 15.000 nuovi agenti delle Forze dell'ordine.

Stiamo rinnovando il loro contratto, anche ringraziarli per il lavoro che fanno in condizioni di estrema difficoltà, in un'Italia nella quale si è più bravi a contestarne il lavoro piuttosto che a riconoscerne i sacrifici - ha affermato Meloni -. Abbiamo dispiegato 800 militari nelle stazioni, abbiamo varato un pacchetto sicurezza di cui i risultati si devono ancora vedere perché è un disegno di legge attualmente all'approvazione del Parlamento, quindi le norme non sono ancora operative. Nel pacchetto sicurezza ci sono molte battaglie: contro borseggiatori, contro l'accattonaggio dei minori e chi manda i minori a fare accattonaggio, e contro le truffe agli anziani. Speriamo che il Parlamento corra nell'approvazione".

