GIORGIA, FUORI I NOMI! - AL SENATO LA MELONI SOSTIENE CHE CI SONO "MOLTI COLLEGHI EUROPEI" CHE LE FANNO I COMPLIMENTI. POI RIVELA UN SIMPATICO ANEDDOTO: "UNO DI QUESTI LEADER È STATO INTERVISTATO DA UN QUOTIDIANO NON ESATTAMENTE A ME AMICO, E HA RIBADITO QUESTO ('GIORGIA MELONI HA RIPORTATO L'ITALIA AL CENTRO DELLE DISCUSSIONI EUROPEE'), MA L'INTERVISTA NON È STATA PUBBLICATA. PERCHÉ NON DICE CHI È IL LEADER E QUAL È IL QUOTIDIANO?

giorgia meloni

(Agenzia Vista) - In tema di politica estera, il premier Meloni si è espresso al Senato nel corso delle comunicazioni del presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo: Non lo vedo solo io che c’è questa differenza: lo vedono anche molti colleghi europei che lo dicono.

Me lo dicono: ‘Hai riportato l’Italia al centro delle discussioni europee’. Non farò i nomi, ma c’è uno di questi leader. Le persone vedono che l’Italia è aperta, pragmatica, che non si limita a ritenere che prendendo un caffè con altri due leader si sia risolto il problema e che per questo è più rispettata di quanto lo fosse in passato e riesce a portare a casa qualcosa di suo interesse”.

giorgia meloni alla camera 8 MELON DUKS - MEME BY EMILIANO CARLI SULLA PRESENZA DI ELON MUSK AD ATREJU giorgia meloni sventola un fax in senato giorgia meloni sventola un fax in senato giorgia meloni in senato 1 giorgia meloni in senato 3 giorgia meloni alla camera 2