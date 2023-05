9 mag 2023 17:14

GIORGIA HA IL VENTO IN POPPA! - FRATELLI D'ITALIA TORNA A CRESCERE NEI SONDAGGI (+0,7%) E RAGGIUNGE IL 29,5% DELLE PREFERENZE - IN CALO IL PD DI ELLY SCHLEIN, CHE PERDE LO 0,4 PER CENTO E TORNA AL 21,1% - IL M5S RISALE DELLO 0.3% RAGGIUNGENDO IL 15,6% - LA LEGA È FERMA AL 9% - FORZA ITALIA E AZIONE PERDONO LO 0.2 PER CENTO E ORA SONO, RISPETTIVAMENTE, AL 6,6 E AL 4,1%...