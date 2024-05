8 mag 2024 14:07

GIORGIA, “BORGATARA” PER CONVENIENZA – MELONI CI TIENE A PASSARE PER LA “PESCIAROLA”, UNA DEL POPOLO E ANTI-SISTEMA, PREOCCUPATA DI NON REGALARE ELETTORI A SALVINI – PANARARI: “CON I SUOI ULTIMI ATTI COMUNICATIVI LA LEADER PIGLIATUTTO OSSESSIONATA DALL'IDEA DI NON AVERE NEMICI ALLA SUA DESTRA HA COMPIUTO UN ENNESIMO SALTO DI SCALA. TU CHIAMALO, SE VUOI, IPERPOPULISMO”