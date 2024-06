18 giu 2024 12:22

GIORGIA È “FURIOSA”: A BRUXELLES L'HANNO FREGATA – LA MELONI È ARRABBIATISSIMA PER L’UMILIAZIONE SUBITA DAL TRIO SCHOLZ-MACRON-TUSK: PUNTAVA A DARE IL VIA LIBERA A URSULA VON DER LEYEN IN CAMBIO DI UNA VICEPRESIDENZA CON UN RUOLO DI PRIMO PIANO, MAGARI (ADDIRITTURA) UN PORTAFOGLIO ECONOMICO. PER SPUNTARLA, AL NETTO DEL VETO DI SOCIALISTI E LIBERALI, DOVRÀ COMUNQUE PRESENTARE UN PROFILO TECNICO (TANTI SALUTI A FITTO)