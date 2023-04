GIORGIA “PIGLIA TUTTO” E SCONTENTA ANCHE I SUOI MINISTRI – LA MELONI PUNTA A FARE L’EN PLEIN SULLE NOMINE, E FA INDISPETTIRE ANCHE I MEMBRI DI FRATELLI D’ITALIA. IN PRIMIS IL MINISTRO DELLA DIFESA, GUIDO CROSETTO, CHE HA LOTTATO COME UN DANNATO, INVANO, PER AFFIDARE A LORENZO MARIANI LA POLTRONA DI AD DI LEONARDO, DOVE INVECE LA DUCETTA VUOLE PIAZZARE CINGOLANI. MA ANCHE IL COGNATO LOLLOBRIGIDA RIMANE A BOCCA ASCIUTTA…

[…] La grande partita delle nomine al vertice di Eni, Enel, Poste, Leonardo e Terna si sta per chiudere e non senza tensioni. Giorgia Meloni è al suo primo test al grande tavolo del potere e la prova di forza della leader sta mettendo sotto pressione i partiti. Pasquetta nervosa, senza tavoli né vertici, ma con colloqui telefonici in vista degli incontri di oggi a Palazzo Chigi.

Giorgetti e Salvini, che temono di restare con le briciole nel piatto, si sono parlati dal vivo e puntano a ottenere almeno la presidenza dell’Eni. Il ministro dell’Economia deve partire in tarda serata per una missione al Fmi e vuole salire sul volo di Stato per gli Usa con l’accordo in tasca, magari dopo aver firmato la lista.

In cima c’è Claudio Descalzi, inamovibile come ad di Eni. Il secondo nome è ancora un punto interrogativo e l’unica certezza è che il presidente del cane a sei zampe «proverà a indicarlo Salvini». Purché, avvertono ai piani alti del governo, «sia un profilo di assoluto standing».

[…] Gli alleati sono in sofferenza, prova ne siano i colloqui tra Salvini e Gianni Letta. Meloni invoca «competenza», ha preteso l’ultima parola su tutti i profili dei manager e punta a fare il pieno, cinque ad su cinque, a dispetto dei desiderata della Lega. […] Fonti di governo confermano che «Giorgia è irremovibile, non ascolta nemmeno i ministri di Fratelli d’Italia».

Ne sa qualcosa Francesco Lollobrigida, che non è riuscito a imporre Maurizio Ferrante alle Poste. E ne sa più di qualcosa Guido Crosetto. Il co-fondatore di FdI pensava di aver convinto la leader ad affidare la poltrona più importante di Leonardo a Lorenzo Mariani, ceo di Mbda Italia.

Invece sembra proprio che il ministro della Difesa abbia dovuto arrendersi e che non sia affatto contento. Dopo aver promesso a Crosetto che sarà ricompensato con «cose altrettanto importanti», […] Meloni ha scelto per sostituire l’ad Alessandro Profumo l’ex ministro del governo Draghi, Roberto Cingolani, consulente di Palazzo Chigi per l’emergenza energetica.

In tempi di guerra Leonardo è cruciale e anche il presidente deve essere gradito a Meloni, al Quirinale e ai Servizi. In pole c’è il generale Giuseppe Zafarana, che lascia il comando della Guardia di finanza. La battaglia per la successione già infuria e vede al duello finale Andrea de Gennaro e Fabrizio Carrarini.

Enel è un caso […]. Al posto di Francesco Starace, Meloni è determinata a promuovere come ad Stefano Donnarumma, ora in Terna, nonostante la contrarietà iniziale di Salvini e Giorgetti […].

La seconda ragione per cui i riflettori sono puntati su Enel è l’opportunità di affidare il ruolo di presidente a Paolo Scaroni , […] per il quale Silvio Berlusconi, prima del ricovero, si è speso con forza attraverso Gianni Letta e Antonio Tajani. Ma Meloni […] starebbe valutando per la presidenza anche Luciano Carta, ora in Leonardo. La premier è tra coloro che rimproverano a Scaroni l’accordo con Gazprom e i rapporti passati con Putin e potrebbe proporre al presidente del Milan un incarico di minore visibilità.

