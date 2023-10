5 ott 2023 19:04

GIORGIA, MA CHE STAI A DI’? – DURANTE L’INTERVISTA A “SKYTG24”, LA MELONI SI È INCARTATA IN UNA SUPERCAZZOLA PARLANDO DEL MES. PRIMA HA RIBADITO: “NON HO CAMBIATO IDEA” (DUNQUE IL TRATTATO NON SARÀ RATIFICATO?). POI SI È PERSA IN UN RAGIONAMENTO CONTORTO, DEGNO DELL’ELOQUIO DI ELLY SCHLEIN: “AL DI LÀ DI QUELLO CHE SI PENSI NEL MERITO PENSO CHE CHI OGGI PROPONE DI APRIRE QUESTO DIBATTITO NON FACCIA UN FAVORE ALL'ITALIA. BANALMENTE, PERCHÉ…”