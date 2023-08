GIORGIA MELONI È APPENA RIENTRATA IN PUGLIA CHE GIÀ VUOLE SCAPPARE: SARÀ MICA PERCHÉ ANCHE MATTEO SALVINI È IN MEZZO AI TRULLI? – IL “CAPITONE” CONTINUA LA SUA VACANZA CON LA FIDANZATA, FRANCESCA VERDINI. LA PREMIER, INVECE, SAREBBE ORIENTATA A RIPARTIRE QUASI SUBITO. NON TORNERÀ A ROMA, MA IN UNA DESTINAZIONE “TOP SECRET”…

FRANCESCA VERDINI E MATTEO SALVINI TRA I TRULLI IN PUGLIA

1. SALVINI & VERDINI TRA IL MELOGRANO (MONOPOLI) E IL SALENTO

Da https://www.lifestyleblog.it/

[…] Matteo Salvini e la fidanzata Francesca Verdini chiedevano solo una cosa: privacy assoluta per la loro vacanza di miele in Puglia. E questa terra accogliente li ha accontentati.

La sera di ferragosto il vicepremier e ministro ha cenato romanticamente insieme alla compagna presso Il Melograno di Monopoli alla festa pugliese. Sempre a Monopoli non poteva mancare una tappa a La Peschiera, in località Capitolo, nella suggestiva location pieds dans l’eau. Salvini ha postato una romantica foto: secondo i bene informati la coppia sarebbe stata a cena con amici la sera dopo ferragosto.

Nei giorni successivi la coppia è volata a Gallipoli. Innamoratissimi e molto eleganti, Matteo e Francesca continuano la loro vacanza in relax tra mare, pesce crudo e bollicine. Buone ferie!

GIORGIA MELONI CON DUE RAGAZZINI SUL TRAGHETTO DI RITORNO DALL ALBANIA

2. MELONI SENTE TAJANI PER LA TASSA SULLE BANCHE L’INTESA SULLE CORREZIONI

Estratto dell’articolo di Adriana Logroscino per il “Corriere della Sera”

Un incontro faccia a faccia, pur rimasto riservato finora, tra Giorgia Meloni e Antonio Tajani c’è già stato. A Palazzo Chigi, l’11 agosto, a margine del vertice con le opposizioni sul salario minimo. Altri contatti telefonici sono proseguiti fino a ieri. Tra la premier e Forza Italia i problemi «solo politici mai personali», precisa il segretario azzurro che è vicepremier e ministro degli Esteri, starebbero rientrando.

giorgia meloni antonio tajani

[…] Ma per l’incontro dal vivo, che pure dovrà esserci, ci vorrà del tempo. Tajani non avrebbe in programma viaggi in Puglia, dove Meloni è rientrata ieri mattina all’alba con un traghetto di linea. La Prince, l’imbarcazione sulla quale viaggiava, ha attraccato al porto di Brindisi prima delle 6: in anticipo di quasi un’ora, forse anche proprio per tentare di prendere in controtempo telecamere in attesa e curiosi.

IL POST DI EDI RAMA SUL VIAGGIO DI GIORGIA MELONI IN ALBANIA

Dribbling riuscito, solo su Facebook sono apparse alcune foto che la ritraggono a bordo con i figli di un passeggero e con il sindaco di Valona Ermal Dredha. Dal porto Meloni ha immediatamente raggiunto la masseria Beneficio, nella campagna di Ceglie Messapica, in cui occupa una delle suite. Le altre sono per la sorella Arianna e il marito, il ministro Francesco Lollobrigida, e per il luogotenente barese Marcello Gemmato con la famiglia. Le strade di accesso sono controllate a vista dalle forze dell’ordine.

Ma fin dalle prime ore della giornata è ripreso un certo movimento di ospiti e personale. Uno dei fedelissimi che ha fatto capolino è stato il consigliere regionale di FdI, Luigi Caroli, che di Ceglie Messapica è stato sindaco. Nonostante l’attesa di una cena con i dirigenti locali, Meloni sembrerebbe orientata a ripartire presto. Non per Roma, ma per una destinazione da tenere davvero top secret, dove godere dell’ultimo scampolo di vacanze.

