GIORGIA MELONI COMMISSARIA LADY CASELLATI – LE DIMISSIONI DI VITTORIO SGARBI REGALANO ALLA DUCETTA L’OPPORTUNITÀ DI PIAZZARE UN “RINFORZINO” VICINO ALLA MINISTRA DELLE RIFORME: UNA SORTA DI SOTTOSEGRETARIO “AL PREMIERATO”, CHE GESTISCA E SOVRINTENDA L’ITER DELLA “MADRE DI TUTTE LE RIFORME” – SE SGARBI NON MOLLASSE, LA PREMIER POTREBBE REVOCARLO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI…

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per “il Foglio”

vittorio sgarbi gennaro sangiuliano

Non si sente un corvo, ma non gli va nemmeno di cantare. Si è tolto un peso, questo sì. Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano non parla di Vittorio Sgarbi, straripante sottosegretario dimissionario ma non troppo, o almeno non ancora del tutto.

Lo sarà […] prima che la Camera discuta mercoledì la mozione di revoca che lo riguarda. Giorgia Meloni ieri mattina non l’ha voluto incontrare, irritata per la trattativa proposta dal critico d’arte e poi per l’annuncio, ritirato, di un ricorso al Tar.

maria elisabetta alberti casellati foto di bacco

Al ministero della Cultura Sgarbi si è visto nel pomeriggio dell’altro ieri, ma non ha fatto le ore piccolissime come sempre […]. La notizia è che la casella di Sgarbi non sarà rimpiazzata. Sfuma l’ipotesi Ilaria Cavo. Si fa strada l’idea di un “rinforzino” per Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La ministra è alle prese con la “madre di tutte le riforme”, come la chiama Meloni che le vuole affiancare un sottosegretario per gestire […] l’iter del premierato.

VITTORIO SGARBI SBROCCA CON REPORT

Serve un membro del governo che vigili, notte e giorno, sul disegno di legge costituzionale. E dalle parti della premier credono che Casellati da sola non possa farcela. Ecco perché Sangiuliano potrebbe rimanere con gli attuali due sottosegretari, Mazzi e Borgonzoni, facendo a meno del sostituto di Sgarbi, ridistribuendone le deleghe.

[…]. Meloni ha a disposizione anche il posto lasciato libero al ministero dell’Università, ormai quasi un anno fa, da Augusta Montaruli. Anche in questo caso vale la regola “Sgarbi”: la compensazione potrebbe andare in altri ministeri più tecnici, come quello dell’Economia.

augusta montaruli su instagram 7

La premier non ha fretta, eccezion fatta per le Riforme in mano a Casellati. La scelta, in questa fattispecie, potrebbe arrivare anche prima delle elezioni europee di giugno. Sarebbe un commissariamento? Da Palazzo Chigi dicono di no.

“Semmai un aiuto per un dossier strategico fondamentale”. I maligni sostengono il contrario. Sgarbi non è in cima ai pensieri della premier che alle brutte potrebbe revocarlo via Consiglio dei ministri (come accadde ai tempi del Conte I con Armando Siri della Lega). […]

giorgia meloni e vittorio sgarbi 2 quadrophenia vittorio sgarbi meme by emiliano carli per il giornalone la stampa