Giambruno, giornalista e compagno del Premier, "Se eviti di ubriacarti eviti anche di incorrere in problematiche (strupro) in cui trovi il lupo" pic.twitter.com/SiYJq3b0i5 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 29, 2023

MELONI,GIAMBRUNO?HA DETTO'OCCHI APERTI E TESTA SULLE SPALLE'

giorgia meloni in conferenza stampa 5

(ANSA) - "Guardi io penso che Andrea Giambruno abbia detto in modo frettoloso e assertivo una cosa diversa da quella intrepretata dai più. Io non leggo in quelle parole 'se giri i mini gonna ti violentano' ma una cosa simile a quella che mi diceva mia madre 'occhi aperti e testa sulle spalle' gli stupratori esistono e non bisogna abbassare la guardia. Mia madre me lo ha sempre detto. Non è una giustificazione per stuprare la ragazze ma per dire state attente occhi aperti questo ci vedo io". Lo afferma la premier Meloni sulle parole del suo compagno e giornalista Andrea Giambruno

