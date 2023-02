28 feb 2023 11:51

GIORGIA MELONI FIUTA CHE CON ELLY SCHLEIN ALLA GUIDA DEL PD HA LA POSSIBILITA’ DI GOVERNARE 10 ANNI E DA’ SFOGGIO DI GALATEO ISTITUZIONALE CON UNA TELEFONATA A ELLY IN CUI LE DA’ LEZIONI SU COME SI STA ALL’OPPOSIZIONE PER UNA VITA: “CI SONO PASSATA, NESSUNO PIÙ DI ME CONOSCE LA PORTATA DEL LAVORO CHE TI ASPETTA. MI ASPETTO UNA OPPOSIZIONE DURISSIMA” - L’APERTURA DI CREDITO DI BERLUSCONI CHE, SECONDO I PIÙ MALIZIOSI, SEMBRA VOLER RIDIMENSIONARE LA PORTATA DELLA NOVITÀ INCARNATA DALL’ALLEATA MELONI…