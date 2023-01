GIORGIA MELONI HA ANCORA RAPPORTI CON STEVE BANNON? – IL PARA-GURU DEI POPULISTI LO LASCIA INTENDERE MA NON LO AMMETTE: “NON VOGLIO COMMENTARE SULLE PERSONE CON CUI PARLO. IO PENSO CHE IL MOVIMENTO SIA FORTE E CHE LA CRISI ECONOMICA ED ENERGETICA LO RAFFORZERÀ. HA QUASI BATTUTO MACRON IN FRANCIA E PORTATO MELONI AL POTERE” – “MELONI, SALVINI, FARAGE, TRUMP, BOLSONARO, LE PEN SONO IMPORTANTI MA I MOVIMENTI DIVENTANO PIÙ GRANDI DELLE PERSONE E NON RESTANO SOTTOMESSI A LORO, QUESTO È IL POPULISMO” – “TRUMP AVRÀ LA NOMINATION E SARÀ IL PROSSIMO PRESIDENTE”

Viviana Mazza per il “Corriere della Sera”

«È un altro come Salvini, un altro giovane leader emergente sulla scena mondiale», disse Steve Bannon al Corriere nel dicembre 2018. Parlava di Eduardo Bolsonaro, terzogenito dell'allora presidente brasiliano. Dopo la sconfitta del 30 ottobre, Eduardo ha incontrato Trump in Florida e ha parlato al telefono con Steve Bannon.

Ma alla fine padre e figlio non hanno contestato l'esito del voto in Brasile, né lo ha fatto il Partito liberale di Bolsonaro che ha stravinto nelle elezioni legislative contemporanee al primo turno delle presidenziali.

Dagli Stati Uniti, l'ex guru di Trump, condannato a quattro mesi di carcere per aver rifiutato di testimoniare alla Camera sul 6 gennaio ma libero in attesa dell'appello, continua invece a parlare di elezione rubata e di dubbi sulle macchine elettroniche elettorali.

Qual è il suo rapporto con Eduardo? In passato gli ha dato consigli informali. È vero che ha incoraggiato lui e il padre a non accettare l'esito del voto?

«Io penso che i Bolsonaro abbiano fatto poco o nulla. Penso che siano stati molto passivi. Sono molto vicino a Eduardo, ma penso che i Bolsonaro in questa situazione abbiano i loro consiglieri».

Nei giorni scorsi lei ha detto al «Washington Post» che in Brasile il «movimento» è andato oltre i Bolsonaro.

«Sì, come in America è andato oltre Trump e in Italia oltre Salvini e Meloni - ci dice Bannon al telefono -. Meloni, Salvini, Farage, Trump, Bolsonaro, Le Pen sono importanti ma i movimenti diventano più grandi delle persone e non restano sottomessi a loro, questo è il populismo. Questa Primavera brasiliana è stata auto-organizzata dai cittadini ed è dieci volte più grande della Primavera araba».

L'assalto ai palazzi del potere a Brasilia ha ricordato la violenza del 6 gennaio al Campidoglio di Washington. Bolsonaro ha denunciato la violenza, i bolsonaristi accusano infiltrati, ma lei non lo ha fatto.

«No, non penso che ci sia un parallelismo. Non so abbastanza su quanto accaduto in Brasile. Ma sul 6 gennaio ci sarà una grossa indagine della Camera e si scoprirà che è stata una FEDsurrection, una insurrezione istigata, pianificata ed eseguita da membri dell'Fbi, del dipartimento di Giustizia e del dipartimento di Homeland Security».

Alla Camera non succedeva da 160 anni che fosse così difficile di eleggere lo speaker, Kevin McCarthy. Gli elettori repubblicani vogliono questo?

«Il movimento Maga (Make America Great Again) ha travolto la palude dei lobbisti di cui McCarthy era l'emblema. Penso che avrebbero potuto fare di più, erano vicini a rimuoverlo, se avessero aggiornato la seduta anche venerdì notte penso che per lui sarebbe finita. Comunque hanno ottenuto nuove regole alla Camera e inchieste: quella guidata da Jim Jordan sarà come la Commissione Church sugli abusi della Cia ed è una cosa su cui premevo da quando ho lasciato la Casa Bianca».

Nel 2024, Trump potrebbe trovarsi di fronte DeSantis oltre a Pompeo e altri.

«DeSantis mi piace molto, ma non so se si candiderà. Secondo me Trump avrà la nomination e sarà il prossimo presidente. Pompeo è irrilevante, le primarie saranno irrilevanti. E nell'anno che verrà guarderemo soprattutto le indagini della Camera».

Jim Jordan, Matt Gaetz e Lauren Boebert?

«E Marjorie Taylor Greene. E la lotta sul tetto del debito: una battaglia contro tutte le banche centrali, dalla Fed a Bruxelles».

Ha parlato con Giorgia Meloni? Il tentativo di costruire un'internazionale populista in Europa è fallito?

«Non voglio commentare sulle persone con cui parlo. Io penso che il movimento sia forte e che la crisi economica ed energetica lo rafforzerà. Ha quasi battuto Macron in Francia e portato Meloni al potere».

