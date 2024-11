3 nov 2024 12:48

GIORGIA MELONI HA FATTO UN MIRACOLO: È RIUSCITA A FAR SCHIERARE GLI AVVOCATI CON I MAGISTRATI – L’UNIONE DELLE CAMERE PENALI MARTEDÌ SCENDERÀ IN PIAZZA CONTRO IL DDL SICUREZZA, IN SOLIDARIETÀ CONTRO GLI ATTACCHI DELLA MAGGIORANZA AL TRIBUNALE DI BOLOGNA PER IL RICORSO SULLA QUESTIONE MIGRANTI – IL CENTRODESTRA ACCELERA SULLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE E SULL’ATTO DI INDIRIZZO