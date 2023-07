GIORGIA MELONI HA VISTO I SONDAGGI SUL SALARIO MINIMO E APRE AL CONFRONTO CON L’OPPOSIZIONE, ANCHE SE PREMETTE: “LA STRADA DA SEGUIRE È UN RAFFORZAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA” – “SONO INCURIOSITA DA CHI, DOPO ESSERE STATO AL GOVERNO UNA DECINA D’ANNI, SCOPRE OGGI CHE C’È UN PROBLEMA DI PRECARIATO” – “GOVERNARE ALTRI 5 ANNI? SÌ, SPERO DI AVERE IL FISICO PERCHÉ CON QUESTI RITMI…” – LA RILEVAZIONE DI NOTO: I FAVOREVOLI AL SALARIO MINIMO HANNO RAGGIUNTO IL 70% (IL 60 TRA GLI ELETTORI DELLA MAGGIORANZA)

SALARIO MINIMO:MELONI, APRIAMO A CONFRONTO CON OPPOSIZIONE

(ANSA) - "Il salario minimo è un bel titolo, funziona molto bene come slogan, ma nella sua applicazione rischia di creare dei problemi".

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo a Non Stop News su Rtl 102.5 aggiungendo subito di essere disponibile "ad aprire ad un confronto con l'opposizione" pur sottolineando che la via da seguire è quella della contrattazione collettiva "da rafforzare".

Le accuse di voler rinviare? "Non stiamo rimandando alcuna posizione", è la risposta: "hanno chiesto un confronto e per confrontarsi serve tempo ma poi si sa: come si fa si sbaglia".

SALARIO MINIMO: MELONI, CURIOSO CHE OPPOSIZIONE SCOPRA TEMA OGGI

(ANSA) - "Sono un po' incuriosita da un'opposizione che dopo essere stata al governo una decina d'anni, oggi scopre che in Italia c'è un problema di salario e di precariato e lo considera una responsabilità di un governo che è in carica da nove mesi".

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenuta a Non Stop News su Rtl 102.5. Ma sul tema, ha assicurato, "apriremo al confronto" perchè "il tema dei salari mi interessa" e perchè "c'è una opposizione che si pone in modo garbato e io credo sia giusto dare dei segnali di confronto".

MELONI, SCIOPERO CGIL A OTTOBRE FIGLIO DEL PREGIUDIZIO

(ANSA) - Lo sciopero preannunciato dalla Cgil per ottobre contro la legge di bilancio "prima che ci sia la legge di bilancio" darà la possibilità "finalmente a tutti di vedere come ci sia una opposizione che non è nel merito ma è figlia di una pregiudizio". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a "Non Stop News" su Rtl 102.5.

MELONI,AL GOVERNO ALTRI 5 ANNI?SÌ SPERANDO DI AVERE IL FISICO...

(ANSA) - Governare almeno altri 5 anni? "Sì. Anche se io lo considero un po' una maratona e spero di avere il fisico perché con questi ritmi... Diciamo che sono stati mesi un tantino intensi ecco". Lo ha detto, rispondendo scherzosamente ad una domanda, la premier Giorgia Meloni, nel corso di Non Stop News su Rtl 102.5. (ANSA).

SALARIO MINIMO: GUERRA,MELONI APRE? RISPONDA A PROPOSTA PD

(ANSA) - "Presidente Meloni risponda sul punto. È da marzo che il tema del salario minimo e della giusta retribuzione è in discussione alla Camera. E lo è per volontà delle opposizioni".

"Possibile che in tutti questi mesi lei e la sua maggioranza non siate stati capaci di fare uno straccio di proposta? Noi ne abbiamo presentata una condivisa delle opposizioni. Cosa ne pensate? Vogliamo sapere questo. Ha detto che apre al confronto? Era ora. Noi ci siamo. Da oggi. Noi siamo pronti. E voi?". Lo afferma Cecilia Guerra, responsabile Lavoro della segreteria nazionale del Pd.

RIFORME: MELONI, ITALIANI DEVONO POTER DECIDERE CHI GOVERNA

(ANSA) - "Anche in Spagna non basta vincere solo le elezioni per essere certi di avere un Governo. Un problema che abbiamo avuto spesso in Italia, ciò ha comportato una fragilità istituzionale che diventa debolezza della politica.

Vogliamo arrivare a proporre una riforma costituzionale: gli italiani decidono chi Governa la nazione, chi vince le elezioni deve avere la possibilità di Governare cinque anni. L'elemento della stabilità non è stato spesso compreso in questi anni. Ad esempio in Germania abbiamo avuto tre cancellieri, in Italia non conto i Governi. In Italia i politici sono più scarsi? No. C'è qualcosa che non funziona". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni rispondendo ad una domanda sull'elezione diretta del capo del governo a Rtl 102.5

LA PAGA BASE PER LEGGE PIACE A TUTTI IL CONSENSO SALE AL 70 PER CENTO ANCHE TRA CHI SOSTIENE IL GOVERNO

Estratto dell’articolo di Antonio Noto per “la Repubblica”

Più se ne parla e più la proposta dell’introduzione di una soglia minima salariale risulta convincente per gli italiani. A 20 giorni di distanza dalla prima analisi, condotta sul tema dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi per Repubblica , i favorevoli al salario minimo sono aumentati di ben 6 punti percentuali e hanno raggiunto il 70%. […]

Il corto circuito maggiore si registra però all’interno del centrodestra: a fronte di una dirigenza ancora fortemente contraria emerge altresì la chiara maggioranza degli elettori di Forza Italia (62%), Lega (60%) e Fratelli d’Italia (60%) a sostenere la quota minima. Un risultato, questo, che si registra anche all’interno dell’elettorato di Italia Viva (60%) che tra i partiti di opposizione è quello contrario alla soglia legale.

La chiusura al dialogo non sembra aver pagato, né le motivazioni utilizzate da chi non è favorevole hanno convinto quella parte prevalente di elettori di centrodestra che invece propende per l’introduzione del salario minimo. Questo vuol dire che se i partiti della maggioranza di governo, e Renzi, vogliono essere convincenti nei confronti dei propri votanti nel contrasto ad una retribuzione minima garantita, devono adottare una strategia di comunicazione rinnovata negli argomenti.

Al momento infatti i temi e le “parole d’ordine” utilizzati non hanno inciso nel cambiamento di opinione sia della maggioranza degli elettori del centrodestra che della popolazione complessivamente. Per esempio sono aumentati gli italiani (dal 54 al 58%) che ritengono utile stabilire una soglia minima anche se nel mercato sono prevalenti i lavoratori che guadagnano più di 9 euro l’ora.

È addirittura il 10% in più, dal 36% al 46%, ad escludere il rischio che con il salario minimo cipossa essere un adeguamento al ribasso dei compensi o che venga meno la contrattazione collettiva. Solo 20 giorni fa su questo punto l’opinione pubblica era divisa a metà.

Aumentano anche coloro che non pensano che la soglia minima possa generare disoccupazione e lavoro nero: dal 49 al 54% in 3 settimane. Tra l’altro in questo periodo è incrementata anche la quota di chi preferisce il salario minimo legale (dal 56 al 68%) all’alternativa di determinare il compenso attraverso la contrattazione fra imprese e sindacati (dal 37 al 22%).

[…] determinare il trend in crescita a favore dell’introduzione della soglia legale potrebbe aver contribuito anche l’apertura al dialogo della presidente Meloni che si è dichiarata adesso disponibile ad un confronto con le opposizioni. Così facendo potrebbe aver sdoganato i pregiudizi degli elettori di centrodestra su questa ipotesi di legge. […]