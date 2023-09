16 set 2023 18:20

GIORGIA MELONI MES AL MURO – A FINE OTTOBRE, QUANDO LA PROPOSTA DI RATIFICA DEL MES TORNERÀ IN PARLAMENTO, LA PREMIER SARÀ COSTRETTA, OBTORTO COLLO, AD ACCETTARLA. SE TENESSE IL PUNTO, AGGRAVEREBBE LA POSIZIONE NEGOZIALE IN EUROPA DELL'ITALIA, GIÀ MESSA ALL'ANGOLO DALLA RICHIESTA DI UNA FINANZIARIA IN DEFICIT. SE LA SORA GIORGIA, COME PROBABILE, SI ESPORRÀ PER IL SÌ DOVRÀ GESTIRE I MAL DI PANCIA DELLA LEGA - LA PAURA NEI PALAZZI DI BRUXELLES PER UN'EVENTUALE NON RATIFICA ITALIANA