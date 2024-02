23 feb 2024 09:12

GIORGIA MELONI È IN DIFFICOLTÀ PER LE REGIONALI IN SARDEGNA E ARRIVA IL SOCCORSO DI VESPA – IERI SERA LA DUCETTA È ANDATA OSPITE DUE VOLTE DAL FIDO “BRU-NEO”: PRIMA A “CINQUE MINUTI” E POI A “PORTA A PORTA”, DOVE HA ATTACCATO DE LUCA E HA CONVERSATO AMABILMENTE CON IL CONDUTTORE SENZA CONTRADDITTORIO – IL PD PARLA DI “SCORPACCIATA”. IL M5S: “BRUNO VESPA STENDE IL TAPPETO ROSSO A GIORGIA MELONI. UN BEL FAVORE ALLA PREMIER. EVIDENTEMENTE NON POTEVA ASPETTARE QUALCHE GIORNO IN PIÙ…”