24 ago 2023 16:06

GIORGIA MELONI È FINITA IN UN CUL DE SAC E NON SA COME USCIRNE – MARCELLO SORGI: “DIETRO IL BOTTA E RISPOSTA SUI MIGRANTI TRA LA PREMIER E ELLY SCHLEIN S'INTUISCE IL PROBLEMA DI UN GOVERNO CHE NON SA CHE FARE: STRETTO TRA GLI SBARCHI, L'IMPOSSIBILITÀ DI COLLOCARE I NUOVI ARRIVATI (SINDACI E PRESIDENTI DI REGIONE PROTESTANO), IL MANCATO FUNZIONAMENTO, O LA LENTISSIMA IMPLEMENTAZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI COME QUELLO CON LA TUNISIA, LE PROMESSE NON MANTENUTE DI AIUTI EUROPEI…”