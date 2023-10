17 ott 2023 12:01

GIORGIA MELONI ORA È COMPLETAMENTE ISOLATA IN EUROPA – LA SCONFITTA DEGLI ALLEATI DEL PIS ALLE ELEZIONI POLACCHE METTE IN UN ANGOLO LA DUCETTA, CHE PUNTAVA IN UN’ALLEANZA TRA ECR E PPE. E INVECE, SI INDEBOLIRÀ ANCHE IL POTERE NEGOZIALE NEL CONSIGLIO EUROPEO E IN COMMISSIONE – DALL’ALTRO LATO, PERÒ, SARÀ PIÙ FACILE PER LA SORA GIORGIA ABBANDONARE KACZYNSKI E MORAWIECKI, CONDIZIONE POSTA DA WEBER PER L’ALLEANZA DEI CONSERVATORI CON I POPOLARI. MA COMUNQUE, NON CONTERÀ UN CIUFOLO...