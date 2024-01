12 gen 2024 19:43

GIORGIA MELONI RIESCE DOVE FALLÌ BERLUSCONI (E UN MOTIVO C’ERA): INTRODURRE I TEST PSICO-ATTITUDINALI PER I MAGISTRATI – UN EMENDAMENTO CHE IMPONE DI SOTTOPORRE LE TOGHE A VALUTAZIONI PSICOLOGICHE SARÀ INSERITO NEL DDL NORDIO, NONOSTANTE L’OPPOSIZIONE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA. CHE, COME AL SOLITO, DEVE ABBASSARE LE PENNE PER ACCONTENTARE I DESIDERATA DEI PARTITI. IN QUESTO CASO, LEGA E FORZA ITALIA…