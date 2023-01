10 gen 2023 12:24

GIORGIA MELONI SI METTE CONTRO L'EUROPA PER ACCONTENTARE LA "PITONESSA" SANTANCHÈ - IL GOVERNO STA PENSANDO DI RINVIARE LE GARE PER LE CONCESSIONI BALNEARI. DEL RESTO, COME POTREBBE FARE ALTRIMENTI, CONSIDERANDO CHE LA MINISTRA DEL TURISMO È STATA PER ANNI CO-PROPRIETARIA DI UNO STABILIMENTO, IL “TWIGA” DI FORTE DEI MARMI? (ADESSO HA VENDUTO LE SUE QUOTE) - PROBLEMA: LA CONCORRENZA SUL SETTORE È UNO DEGLI IMPEGNI PRESI CON L’UE PER IL PNRR, E C’È ANCHE UNA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO CHE IMPONE UN INTERVENTO ENTRO QUEST’ANNO...