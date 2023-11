GIORGIA MELONI SI È GIOCATA ANCHE LA BENEVOLENZA DELLA CHIESA – IL CARDINALE MATTEO MARIA ZUPPI, PRESIDENTE DELLA CEI, BOCCIA SENZA APPELLO L’ACCORDO SUI MIGRANTI TRA ITALIA E ALBANIA: “È UN’AMMISSIONE DI NON ESSERE IN GRADO”. POI AGGIUNGE UN DATO POLITICO: “MI SEMBRA CI SIANO DISCUSSIONI NELLA MAGGIORANZA” – LA DUCETTA SI È VANTATA PIÙ VOLTE DELLA SINTONIA CON PAPA FRANCESCO, MA LE COSE INIZIANO A CAMBIARE ANCHE OLTRETEVERE

Estratto dell’articolo di Matteo Matzuzzi per www.ilfoglio.it

matteo maria zuppi foto di bacco (2)

La più chiara bocciatura dell’accordo siglato fra l’Italia e l’Albania sui migranti arriva dalla Conferenza episcopale italiana. Il suo presidente, il cardinale Matteo Maria Zuppi, intervenendo alla presentazione del rapporto Migrantes ha detto che “di per sé è un’ammissione di non essere in grado. Non si capisce perché non venga sistemata meglio l’accoglienza qui. Non c’è dubbio”.

Inoltre, ha aggiunto, “mi sembra che ci siano anche delle discussioni all’interno della maggioranza, quello che sicuramente è importante è avere un sistema di accoglienza che dia sicurezza a tutti, a chi è accolto e a chi accoglie”.

edi rama giorgia meloni

Un campanello d’allarme che Palazzo Chigi non può trascurare, perché è la prima volta che esplicitamente la Cei […] contesta una misura del governo guidato da Giorgia Meloni.

Fino a oggi, infatti, vigeva una sorta di generale benevolenza, senza attriti evidenti anche quando dichiarazioni e proposte di alcuni membri dell’attuale maggioranza non apparivano in sintonia con i programmi e i desiderata della Cei. E non essendo più l’episcopato della stagione ruiniana, non sarebbero mancate le occasioni per incidenti o tensioni palesi. Invece, niente di tutto questo. Anzi, […] si è sempre sottolineato apprezzamento per le “capacità” della premier, così come attenzione e sostegno circa i progetti volti a contrastare il declino demografico.

cardinale matteo maria zuppi foto di bacco (2)

Anche sul capitolo migranti, [..] le prese di posizione dei vescovi sono state molto soft. […] Stavolta, però, Zuppi non solo dice che trasferendo in Albania i migranti si ammette di non “essere in grado” di gestirli in Italia, ma rileva addirittura contrasti interni alla maggioranza. La questione si fa politica. E se per mesi da Palazzo Chigi si è sottolineata la sintonia con Papa Francesco […] ora che i vescovi iniziano a mostrare insofferenza potrebbe venir meno l’ombrello “protettivo” sull’azione del governo.

edi rama e giorgia meloni firma accordo per i migranti italia albania 2 matteo zuppi 1 giorgia meloni in albania ospite di edi rama 3 il cardinale matteo maria zuppi a cinque minuti 5