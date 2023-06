GIORGIA MELONI VISTA DAI DEMOCRISTIANI TEDESCHI: SE VUOLE UN’ALLEANZA TRA I CONSERVIATORI E IL PPE DEVE MOLLARE I SUOI ALLEATI POLACCHI DEL “PIS”, GLI SPAGNOLI DI VOX E PRENDERE LE DISTANZE DA ORBAN - NON DOVRÀ FARLO PRIMA DELLE ELEZIONI EUROPEE, VISTO CHE LA CAMPAGNA ELETTORALE ESIGE LA SUA PROPAGANDA E NESSUNO SI ATTENDE UN’ABIURA A STRETTO GIRO. MA DOPO IL VOTO DOVRÀ SCEGLIERE - QUELLO CHE SARÀ IL DISCRIMINE DELLA PROSSIMA LEGISLATURA EUROPEA LO HA INDICATO IL PRESIDENTE DEL PPE, MANFRED WEBER: “COSTRUTTIVI CONTRO DISTRUTTIVI”

Estratto dell’articolo di Valerio Valentini per “il Foglio”

All’ennesima sollecitazione, i tre europarlamentari tedeschi della Cdu, che addentano un tramezzino mentre ascoltano Manfred Weber, allargano le braccia spazientiti: “Non c’è nessuna possibilità di un accordo tra Ppe ed Ecr. Nessuna. Zero. No way. E scrivetelo, per favore. Questa è semmai una fantasia della signora Meloni, ma non esiste”.

Al che il portavoce del presidente del Popolari, olandese dal piglio deciso, interviene sfoggiando un italiano impeccabile: “Il partito PiS e i suoi dirigenti sono i nostri nemici politici. E infatti in autunno saremo compatti al fianco di Donald Tusk per batterli”. Si capisce insomma che il problema, per Meloni, sono i suoi alleati attuali, polacchi su tutti.

L’operazione “spaccare i Conservatori” scatta qui, nell’afa di Via della Conciliazione. […] “Meloni? Come presidente del Consiglio, in chiave europea, ci sarebbe poco da contestarle, Mes a parte”, ragiona Andreas Schwab, Cdu, a Bruxelles dal 2004. “E’ come leader di Ecr che insomma…”. Dunque il problema sta lì: nei compagni di viaggio che Donna Giorgia dovrà abbandonare, se vuole conquistarne di nuovi, e più importanti. Solo che di quel partito guardato con così tanto sospetto, i Conservatori, lei è presidente: lasciarli non sarà facilissimo.

Ma certo non dovrà farlo prima delle elezioni europee, che la campagna elettorale esige la sua propaganda, e dunque nessuno si attende un’abiura a stretto giro. Ma dopo? “E dopo sarà Meloni – ci spiega un’europarlamentare francese – a dover scegliere”. Quello che sarà il discrimine della prossima legislatura europea Weber lo indica così: “Costruttivi contro distruttivi”. Dove starà FdI?

Un indizio, qui nell’incontro conclusivo di questa due giorni di popolarismo europeo all’ombra del Cupolone, lo si coglie nella scelta di campo che l’esecutivo italiano ha fatto giovedì a Lussemburgo. “Lo strappo rispetto a Polonia e Ungheria è il segno tangibile di come sia il governo italiano ad avvicinarsi alle posizioni del Ppe, e non viceversa”, nota Weber. […] E Meloni? Per lei, come per i cechi di Petr Fiala, come per altri componenti meno esagitate di Ecr, potrà esserci spazio. Non a caso vari europarlamentari popolari ricordano del precedente del 2004, quando per accogliere i Tory inglesi aggirando veti e complicazioni politiche, il gruppo del Ppe assunse un nome più esteso: “Ppe e Democratici europei”.

Servirà dunque una simile trovata, pare, per consentire a un pezzo dei Conservatori di entrare strutturalmente nell’orbita del Ppe, nella prospettiva però di una riproposizione della maggioranza “Ursula”, sia pure in versione rivista, ma comunque con un’intesa solida tra Popolari, Socialisti e Liberali. Per Meloni significherebbe dover tradire gli amici di sempre, i polacchi del PiS, e quelli mai davvero rinnegati, come Viktor Orbán. Lo farà? Qui al bar dell’Auditorium gli europarlamentari della Cdu dicono che lo si capirà a breve, con le elezioni in Spagna. Perché pure Vox rientra nel novero degli impresentabili. E il voto per la Moncloa è a fine luglio.