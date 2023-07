GIORGIA MELONI VOLA A VARSAVIA E DIFENDE LE POLITICHE POLACCHE SUI MIGRANTI (ANCHE SE SONO UNA FREGATURA PER L’ITALIA) – “NON POTREI MAI LAMENTARMI DI CHI DIFENDE GLI INTERESSI NAZIONALI. NON C’È DIVISIONE PERCHÉ LAVORIAMO SU COME FERMARE LA MIGRAZIONE ILLEGALE, NON SU COME GESTIRLA” – IL PREMIER POLACCO, MORAWIECKI, ANNUNCIA UN REFERENDUM SULL'IMMIGRAZIONE E LA DUCETTA GLI VA SUBITO DIETRO: "RISPETTO L'IPOTESI DI INTERROGARE I PROPRI CITTADINI" – VIDEO

1. MELONI, NON CI SONO DIVISIONI, FERMARE MIGRANTI ILLEGALI

(ANSA) - "Non potrei mai lamentare di chi difende gli interessi nazionali, sono ammirata di come Morawiecki dimostra forza nel difendere l'interesse Polonia ma non c'è divisione perché lavoriamo su come fermare la migrazione illegale non su come gestirla" quando i migranti arrivano "in Europa". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il presidente del Consiglio della Polonia Mateusz Morawiecki dopo il bilaterale a Varsavia.

Sull'immigrazione, ha spiegato Meloni, "credo che la nostra posizione sia sostanzialmente la stessa: noi vogliamo fermare la migrazione illegale". "Finché l'Europa pensa di risolvere il problema discutendo su come gestire migranti quando arrivano su territorio europeo non troverà mai soluzioni reali perché gli interessi delle nostre nazioni anche banalmente per ragioni geografiche sono diversi.

Quello che mette insieme gli interessi di tutti gli Stati membri è fermare l'immigrazione illegale prima che arrivi da noi, con un lavoro completamente diverso che va fatto con l'Africa di cooperazione non predatoria, di sostegno a quelle nazioni che a loro volta molto spesso sono vittime della tratta degli esseri umani, dei trafficanti della mafia del terzo millennio", ha aggiunto la premier.

"Su quello io, Morawiecki e molti altri abbiamo lavorato insieme. Capisco perfettamente, come ho detto e ribadisco, la posizione polacca in tema di patto di migrazione e asilo, capisco la difficoltà" sui ricollocamenti "a maggior ragione per nazioni che più di tutte si stanno caricando il peso dei profughi ucraini senza vedere riconosciuto adeguatamente dall'Europa il sacrificio che stanno facendo", conclude.

2. MELONI, CON POLONIA UNITI NEL SOSTEGNO ALL'UCRAINA A 360 GRADI

(ANSA) - "Come diceva Morawiecki" ai Consigli Ue "ci basta uno sguardo per sapere che la nostra sarà una posizione condivisa su tante materie che ci coinvolgono, partendo dal tema dell'Ucraina: le posizioni italiana e polacca sono sostanzialmente identiche, siamo la fianco dell'Ucraina al fianco della difesa della libertà di un popolo che sta stupendo il mondo".

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni Nelle dichiarazioni congiunte con il presidente del Consiglio della Polonia Mateusz Morawiecki dopo il bilaterale a Varsavia. "Continueremo a essere a fianco dell'Ucraina fino a quando sarà necessario sostenendola a 360 gradi, siamo perfettamente d'accordo con la Polonia sulla necessità di reali garanzie di sicurezza per l'Ucraina, condizione fondamentale per ottenere domani una pace giusta e duratura".

3. MELONI,UE RICONOSCA LO SFORZO DELLA POLONIA SUI PROFUGHI UCRAINI

(ANSA) - "Ringrazio il popolo polacco e Mateusz Morawiecki per quello che stanno facendo a sostegno dell'Ucraina perché lo fanno anche per tutti noi, credo che andrebbe riconosciuto con più forza e concretezza anche da parte dell'Europa intera". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il presidente del Consiglio della Polonia Mateusz Morawiecki dopo il bilaterale a Varsavia.

4. MORAWIECKI, REFERENDUM IN POLONIA SULL'IMMIGRAZIONE

(ANSA) - "Organizzeremo un referendum perché i polacchi possano dire dire il loro parere sull'immigrazione irregolare, su chi è il padrone: Ue o un paese sovrano" Lo ha detto il presidente del Consiglio della Polonia Mateusz Morawiecki nelle dichiarazioni congiunte con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il bilaterale a Varsavia. "La priorità dell'Ue dovrebbe essere la sicurezza dei paesi, se non controlliamo la migrazione irregolare rischiamo di vedere nelle nostre strade quello che vediamo ora in altri stati membri". (ANSA).

5. MELONI, RISPETTO L'IPOTESI DI REFEREDUM IN POLONIA SUI MIGRANTI

(ANSA) - "Ho rispetto anche per l'ipotesi di interrogare i propri cittadini su una materia che è sensibile per la sicurezza della propria nazione".

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il presidente del Consiglio della Polonia Mateusz Morawiecki dopo il bilaterale a Varsavia.

"C'è un cambio di passo che piano piano grazie anche all'Italia si sta materializzando anche nel Consiglio europeo sul quale sappiamo di potere contare sulla posizione polacca. Continueremo a lavorare insieme per trovare soluzioni che siano efficaci per tutti".

6. MELONI, PATTO UE SOSTENGA CRESCITA E INVESTIMENTI STRATEGICI

(ANSA) - "Pensiamo che il Patto di Stabilità debba sostenere la crescita dei Paesi, e tenere conto delle scelte strategiche. Se non si sostiene la crescita diventa impossibile garantire stabilità per nazioni più indebitate".

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni Nelle dichiarazioni congiunte con il presidente del Consiglio della Polonia Mateusz Morawiecki dopo il bilaterale a Varsavia, ribadendo che "se la Ue fa la scelta strategica della transizione verde, digitale, della difesa, poi non può non considerare quegli investimenti strategici".

"Anche sulla flessibilità nell'utilizzo dei fondi esistenti siamo dalla stessa parte, come sulle norme sugli aiuti di Stato. Su questo tema abbiamo sempre trovato la disponibilità del primo ministro Morawiecki. Come sulla sostenibilità ambientale, che deve andare di pari passo con la sostenibilità sociale ed economica".

7. MORAWIECKI E MELONI, PASSEGGIATA NEL PARCO DOPO L'INCONTRO

(ANSA) - Si è concluso con una breve passeggiata lungo i viali del parco del Palazzo sull'acqua di Varsavia l'incontro fra il presidente del Consiglio polacco Mateusz Morawiecki e la premier italiana Giorgia Meloni.

"Mio Dio che bello, sembra Villa Pamphili", ha esclamato Meloni arrivando al punto del parco, a pochi passi da un piccolo fiume e con il palazzo sullo sfondo, dove sono stati allestiti i due podi per le dichiarazioni congiunte al termine del bilaterale, durato circa un'ora.

"È uno dei parchi in centro città più sicuri d'Europa", ha sottolineato Morawiecki nelle sue dichiarazioni alla stampa. Poi il primo ministro polacco, tolta la giacca dell'abito, ha accompagnato Meloni fino alla sua auto, attraversando il parco con una breve passeggiata.

